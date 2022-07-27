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1 час назад

Донатеры теряют миллионы опыта в Diablo Immortal из-за бага

Чемпионат.com

Фанаты Diablo Immortal всё ещё жалуются на ошибку, из-за которой они не получают миллионы опыта боевого пропуска. Ранее Blizzard выпустила патч с исправлением, но он помог не всем.

Игроки теряют миллионы опыта в Diablo Immortal
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Для получения опыта игроки выполняют задания и поднимают ранг боевого пропуска. При активации награды с XP появляется анимация, но очков больше не становится. У некоторых же ошибка больше не возникает, но потерянный опыт им не вернули, как обещали ранее.

На днях Diablo Immortal добралась до Китая спустя месяц задержки. По информации источников Bloomberg, экшен отложили из-за политической публикации с критикой председателя КНР Си Цзиньпина, которую сделали с аккаунта игры в стране.

Diablo Immortal доступна бесплатно на iOS, Android и в стадии бета-версии на ПК. В России доступ к эшену заблокировали, но один из фанатов нашёл способ сыграть.

Игры,Цзиньпин Си,
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