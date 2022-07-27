Игроки теряют миллионы опыта в Diablo Immortal

Фанаты Diablo Immortal всё ещё жалуются на ошибку, из-за которой они не получают миллионы опыта боевого пропуска. Ранее Blizzard выпустила патч с исправлением, но он помог не всем.

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Для получения опыта игроки выполняют задания и поднимают ранг боевого пропуска. При активации награды с XP появляется анимация, но очков больше не становится. У некоторых же ошибка больше не возникает, но потерянный опыт им не вернули, как обещали ранее.

На днях Diablo Immortal добралась до Китая спустя месяц задержки. По информации источников Bloomberg, экшен отложили из-за политической публикации с критикой председателя КНР Си Цзиньпина, которую сделали с аккаунта игры в стране.