Sony показала, как работает вторая версию PS VR

Sony представила «взгляд изнутри» второй версии PS VR, заодно раскрыв некоторые дополнительные подробности новинки.У PS VR2 появится функция, позволяющая в нужный момент «увидеть» своё окружение, чтобы не снимать лишний раз шлем. К примеру, так можно быстро найти лежащие рядом контроллеры.Шлем сможет переключаться между передними камерами и игровым контентом с помощью нажатия кнопки или через Центр управления. Ещё в Центре настраиваются отдельные моменты — калибровка игровой зоны, вибрация, яркость, размер системного экрана и так далее.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, теперь можно записывать процесс собственной игры через внешнюю HD-камеру для PS5. У пользователей появилась возможность настраивать границы игровой зоны с помощью контроллеров и камер, которые пригодятся при сканировании комнаты. Контроллеры помогут учесть наличие условного дивана — при приближении к нему выскочит предупреждение.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

У PS VR 2 будет два режима игры — VR и кинематографический. В первом случае шлем поддерживает обзор на 360 градусов, а контент представлен в разрешении 4000x2040 с HDR и частотой в 90 или 120 гц.

Во втором режиме игроки смогут просматривать систему, интерфейс и другие данные вне VR на PS5 через виртуальный киноэкран. В этом случае файлы представлены в разрешении 1920x1080 с HDR и частотой 24/60 или 120 гц.