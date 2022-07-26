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1 час назад

В World of Warships бесплатно раздают сразу три корабля

Чемпионат.com

Разработчики World of Warships запустили раздачу дополнения «Да здравствует король» для Steam. В расширение входит сразу три корабля:

В World of Warships раздают корабли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

эсминец III-го уровня Valkyrie с командиром с тремя очками навыков;

крейсер III-го уровня Caledon с командиром с тремя очками навыков;

линкор III-го уровня Bellerophon с командиром с тремя очками навыков.

Если вдруг у пользователя уже есть один или несколько таких кораблей, он получит компенсацию за них в кредитах. За Valkyrie — 144 375 кредитов, Caledon — 150 675, Bellerophon — 207 900.

Забрать дополнение можно на странице игры в Steam. При этом содержимое наборов можно получить только для игроков на площадке Valve — другие аккаунты не подойдут. Акция продлится до 1 августа, 20:00 мск.

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