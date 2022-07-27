Глава Xbox Фил Спенсер ждет эксклюзив PlayStation 5

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в социальных сетях ответил на небольшую активность, которую устроил официальный аккаунт Xbox. Спенсер назвал свою первую игру и последнюю, а также указал, какой проект ждёт следующим.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Первой игрой главы Xbox стала Pong, которая вышла в 1972 году. Последним сыгранным тайтлом Спенсер назвал Road 96, а любимым проектом он обозначил Robotron: 2084. При этом последнее время Фил Спенсер проводит в дополнении Hot Wheels для Forza Horizon 5.

Судя по ответу Спенсера, его следующей игрой станет God of War Ragnarok. Очевидно, что глава Xbox ждёт проект Sony Santa Monica.