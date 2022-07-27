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1 час назад

Глава Xbox Фил Спенсер ждёт God of War Ragnarok

Чемпионат.comиещё 4

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в социальных сетях ответил на небольшую активность, которую устроил официальный аккаунт Xbox. Спенсер назвал свою первую игру и последнюю, а также указал, какой проект ждёт следующим.

Глава Xbox Фил Спенсер ждет эксклюзив PlayStation 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первой игрой главы Xbox стала Pong, которая вышла в 1972 году. Последним сыгранным тайтлом Спенсер назвал Road 96, а любимым проектом он обозначил Robotron: 2084. При этом последнее время Фил Спенсер проводит в дополнении Hot Wheels для Forza Horizon 5.

Судя по ответу Спенсера, его следующей игрой станет God of War Ragnarok. Очевидно, что глава Xbox ждёт проект Sony Santa Monica.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5. Предзаказы игры открыты и в российском PS Store.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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