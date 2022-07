Пять игр для ПК, которые вы могли пропустить на этой неделе

Bail or Jail

Bail or Jail — это асимметричная игра в догонялки, где три игрока пытаются убежать от монстра, который хочет поймать детишек и посадить их в клетку. В каком-то смысле, игру можно назвать мультяшным, изометрическим сочинением на тему Dead by Daylight: сами по себе механики простые, однако уникальные способности каждой команды разнообразят процесс. Например, монстры могут отслеживать убегающих игроков по следам и проходить сквозь стены, тогда как люди вооружены фонарями, способными ненадолго оглушить преследователя. Bail or Jail поддерживает одиночную игру, но, понятное дело, лучше всего найти товарищей для сетевой игры.