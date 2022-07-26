Пять игр для ПК, которые вы могли пропустить на этой неделе

Каждый день в Steam появляется примерно дюжина новых игр. Их никогда не бывает слишком много, однако в сплошном потоке релизов нередко теряются проекты, которые действительно достойны внимания — за всем просто не уследить. Чтобы исправить это упущение, портал PC Gamer подготовил подборку пяти хороших игр этой недели, которые могли от вас ускользнуть.

Фото: Headup Headup

Bail or Jail

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Bail or Jail — это асимметричная игра в догонялки, где три игрока пытаются убежать от монстра, который хочет поймать детишек и посадить их в клетку. В каком-то смысле, игру можно назвать мультяшным, изометрическим сочинением на тему Dead by Daylight: сами по себе механики простые, однако уникальные способности каждой команды разнообразят процесс. Например, монстры могут отслеживать убегающих игроков по следам и проходить сквозь стены, тогда как люди вооружены фонарями, способными ненадолго оглушить преследователя. Bail or Jail поддерживает одиночную игру, но, понятное дело, лучше всего найти товарищей для сетевой игры.

Konami Digital Entertainment

River City Saga: Three Kingdoms

River City Saga — новое ответвление beat-em-up франшизы River City, которое интерпретирует события классического китайского романа «Троецарствие» на свой эксцентричный лад. Это вовсе не значит, что игра ударилась в реальную историю: River City Saga сохраняет комедийный тон и чувство юмора предыдущих проектов франшизы, разбавляя привычный игровой процесс элементами RPG. Кто-то скажет, что подобным вещам не место в старомодных аркадных экшенах, но попробовать все равно стоит.

Arc System Works

Hell Pie

Hell Pie напоминает сравнительно недавний инди-хит A Hat in Time: это нарочито смешной трехмерный платформер о маленьком демоне, который отправляется на поиски ингредиентов для именинного торта Сатаны. Только вместо фантазий милой девочки в шляпке вас ждет туалетный юмор и мультяшное насилие в духе трешовых мультфильмов Adult Swim и Nickelodeon. Вещь самобытная, но определенно на любителя.

Headup

Hazel Sky

Hazel Sky рассказывает меланхоличную историю о юном инженере, который изо всех сил пытается вернуться домой после обучения премудростям своего дела. Для этого ему предстоит починить летающую машину, решить немало головоломок, сыграть на гитаре и разобраться в самом себе. Игра достаточно короткая, но оставляет приятное впечатление, если вы не против светлой грусти.

Neon Doctrine

Realms of Magic

Realms of Magic только-только вышла из раннего доступа Steam. Это фэнтезийный взгляд на давно проверенную формулу Terraria и Starbound: пиксельный мир, строительство, крафтинг, сражения против боссов, возможность построить собственный замок совместно с товарищами — все как обычно. Если вы соскучились по такого рода песочницам, то Realms of Magic может завлечь надолго.