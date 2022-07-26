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1 час назад

Для GTA Online вышло крупное обновление с кризисом и новыми заданиями

Чемпионат.com

Сегодня GTA Online получила масштабное обновление The Criminal Enterprises («Преступные организации»). Апдейт уже доступен для скачивания на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Размер обновления на каждой платформе разный.

Для GTA Online вышло крупное обновление
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Обновление считается действительно масштабным, поскольку его сюжет посвящён мировому кризису из-за возросших цен на газ и нефть в Сан-Андреасе. Также там наблюдается аномальная жара, а байкеры, владельцы клубов и другие группировки начинают бороться за город.

Чемпионат.ком

Апдейт позволит сыграть за агента ЦРУ, принять участие в новых активностях и заданиях. Также обновление позволит расширить перспективы в бизнесе, включая офисы, ночные клубы, мотоклубы и бункеры.

По ссылке можно посмотреть трейлер апдейта.

Игры,ЦРУ,
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