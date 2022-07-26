Игры, похожие на Monster Hunter

После выхода дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise серия вновь бьет рекорды продаж: Capcom чуть ли не каждую неделю докладывает, что крупномасштабное DLC разошлось еще одним миллионом копий. Впрочем, Monster Hunter — далеко не единственный проект в собственной нише. Франшиза давно породила множество последователей, которые тоже вполне достойны внимания. В сегодняшней подборке — пять достойных игр, похожих на Monster Hunter.
Среди всех подражателей Monster Hunter особняком стоит Dauntless: бесплатный многопользовательский экшен, который копирует формулу серии подчистую. За исключением, разве что, визуального дизайна — здесь он более мультяшный и стилизованный. Dauntless предлагает далеко не так много контента, как среднестатистическая Monster Hunter, однако охота на монстров проработана даже чуточку глубже. Противников немного, зато каждая битва — это сложное сражение, состоящее из нескольких этапов. Отдельно отметим тот факт, что Dauntless поддерживает кроссплатформенный мультиплеер: попробовать игру можно как на ПК, так и на любой поддерживаемой консоли.
Dragon’s Dogma — крайне специфическая вещь. Среди профессиональных критиков и большинства обычных игроков проект справедливо заслужил противоречивые отзывы, однако те, кому игра все-таки понравилась, считают ее непризнанным шедевром. Это большая, неожиданно глубокая в плане механик RPG, где битвы против всяческих монстров напоминают нечто среднее между Monster Hunter и Shadow of the Colossus. Грифоны, гидры, химеры, циклопы и другие мифические твари действительно бросают вызов даже самому опытному игроку, тогда как развитие и прокачка персонажа могут завлечь на десятки часов. Правда, ради великолепной боевой системы придется простить мириады менее отточенных механик, которые оттолкнули немало геймеров. Предупреждаем заранее на всякий случай.
Серия GOD EATER осталась почивать на лаврах Monster Hunter, когда последняя покинула PlayStation и стала эксклюзивом для платформ Nintendo. GOD EATER всегда несколько отставала от своей прародительницы в плане проработки игрового процесса, однако третья часть, если верить журналистам, переломила этот исторический тренд. Если вам нравится охотиться на гигантских монстров, и вы не против хорошей порции аниме-штампов, GOD EATER 3 вполне способна развлечь. По части разнообразия и глубины механик она практически не уступает Monster Hunter, а кое-где даже совершенствует ее идеи — темп сражений здесь ощутимо быстрее.
Toukiden и Monster Hunter находятся примерно в тех же отношениях, что Dark Souls и Nioh. Обе игры построены на одних и тех же принципах и следуют схожей философии геймдизайна, но Toukiden отличается куда более высокой динамикой — и стилизацией под японскую мифологию. Вместо привычных монстров в качестве противников выступают демоны-они из восточного фольклора, победа над которыми зачастую требует ничуть не меньше сноровки и навыка. Крафтинг, богатый выбор оружия и брони, прочие предметы экипировки — все на месте. Минус только один: Toukiden 2 изначально вышла на PS Vita, так что графика на ПК-версии оставляет желать лучшего.
Наверное, вряд ли кому-то нужно объяснять, что такое Horizon Zero Dawn — симулятор охоты на роботов-динозавров до сих пор остается одной из лучших игр в библиотеке PlayStation. Однако критики в свое время не так уж и часто отмечали, что, на самом деле, геймплей проекта очевидно черпал вдохновение в канонах Monster Hunter. Каждый представитель зверинца роботов обладает собственными повадками, сильными сторонами, слабостями и уязвимыми точками. Каждый тип оружия — от луков до гарпунов и бомбовых пращей — предназначен для разных ситуаций. Разница лишь в том, что в Horizon охота все же занимает второе место после сюжета и исследования открытого мира: это крупнобюджетный экшен в открытом мире, который не может предложить характерный для Monster Hunter гринд. Хорошо это или плохо — решать вам.