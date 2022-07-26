Игры, похожие на Monster Hunter

После выхода дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise серия вновь бьет рекорды продаж: Capcom чуть ли не каждую неделю докладывает, что крупномасштабное DLC разошлось еще одним миллионом копий. Впрочем, Monster Hunter — далеко не единственный проект в собственной нише. Франшиза давно породила множество последователей, которые тоже вполне достойны внимания. В сегодняшней подборке — пять достойных игр, похожих на Monster Hunter.

Фото: Capcom Capcom

Dauntless

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Среди всех подражателей Monster Hunter особняком стоит Dauntless: бесплатный многопользовательский экшен, который копирует формулу серии подчистую. За исключением, разве что, визуального дизайна — здесь он более мультяшный и стилизованный. Dauntless предлагает далеко не так много контента, как среднестатистическая Monster Hunter, однако охота на монстров проработана даже чуточку глубже. Противников немного, зато каждая битва — это сложное сражение, состоящее из нескольких этапов. Отдельно отметим тот факт, что Dauntless поддерживает кроссплатформенный мультиплеер: попробовать игру можно как на ПК, так и на любой поддерживаемой консоли.

Phoenix Labs

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Dragon’s Dogma — крайне специфическая вещь. Среди профессиональных критиков и большинства обычных игроков проект справедливо заслужил противоречивые отзывы, однако те, кому игра все-таки понравилась, считают ее непризнанным шедевром. Это большая, неожиданно глубокая в плане механик RPG, где битвы против всяческих монстров напоминают нечто среднее между Monster Hunter и Shadow of the Colossus. Грифоны, гидры, химеры, циклопы и другие мифические твари действительно бросают вызов даже самому опытному игроку, тогда как развитие и прокачка персонажа могут завлечь на десятки часов. Правда, ради великолепной боевой системы придется простить мириады менее отточенных механик, которые оттолкнули немало геймеров. Предупреждаем заранее на всякий случай.

Capcom

GOD EATER 3

Серия GOD EATER осталась почивать на лаврах Monster Hunter, когда последняя покинула PlayStation и стала эксклюзивом для платформ Nintendo. GOD EATER всегда несколько отставала от своей прародительницы в плане проработки игрового процесса, однако третья часть, если верить журналистам, переломила этот исторический тренд. Если вам нравится охотиться на гигантских монстров, и вы не против хорошей порции аниме-штампов, GOD EATER 3 вполне способна развлечь. По части разнообразия и глубины механик она практически не уступает Monster Hunter, а кое-где даже совершенствует ее идеи — темп сражений здесь ощутимо быстрее.

BANDAI NAMCO

Toukiden 2

Toukiden и Monster Hunter находятся примерно в тех же отношениях, что Dark Souls и Nioh. Обе игры построены на одних и тех же принципах и следуют схожей философии геймдизайна, но Toukiden отличается куда более высокой динамикой — и стилизацией под японскую мифологию. Вместо привычных монстров в качестве противников выступают демоны-они из восточного фольклора, победа над которыми зачастую требует ничуть не меньше сноровки и навыка. Крафтинг, богатый выбор оружия и брони, прочие предметы экипировки — все на месте. Минус только один: Toukiden 2 изначально вышла на PS Vita, так что графика на ПК-версии оставляет желать лучшего.

Tecmo Koei

Horizon Zero Dawn

Наверное, вряд ли кому-то нужно объяснять, что такое Horizon Zero Dawn — симулятор охоты на роботов-динозавров до сих пор остается одной из лучших игр в библиотеке PlayStation. Однако критики в свое время не так уж и часто отмечали, что, на самом деле, геймплей проекта очевидно черпал вдохновение в канонах Monster Hunter. Каждый представитель зверинца роботов обладает собственными повадками, сильными сторонами, слабостями и уязвимыми точками. Каждый тип оружия — от луков до гарпунов и бомбовых пращей — предназначен для разных ситуаций. Разница лишь в том, что в Horizon охота все же занимает второе место после сюжета и исследования открытого мира: это крупнобюджетный экшен в открытом мире, который не может предложить характерный для Monster Hunter гринд. Хорошо это или плохо — решать вам.