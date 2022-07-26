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1 час назад

Русские хакеры взломали Diablo 2: Resurrected — игра стала бесплатной

Cq.ru

Объединение русскоязычных хакеров Blizzless следом за ремастерами Warcraft 3 и StarCraft смогло взломать Diablo 2: Resurrected. Тайтл полностью отключен от интернета и всех сервисов Blizzard.

Русские хакеры взломали ремейк Diablo 2: Resurrected
Фото: Cq.ruCq.ru

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Стоит отметить, что Diablo 2: Resurrected изначально была взломана еще в апреле 2021 года, но тогда вышел неполноценный кряк. А вот версия от Blizzless дает геймерам полностью и абсолютно бесплатно насладиться переизданием культовой игры.

К сожалению, русские хакеры не рассказали, какой проект от Blizzard будет взломан следующим. В комьюнити предполагают, что программисты займутся Diablo 3.

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