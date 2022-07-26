Русские хакеры взломали ремейк Diablo 2: Resurrected

Объединение русскоязычных хакеров Blizzless следом за ремастерами Warcraft 3 и StarCraft смогло взломать Diablo 2: Resurrected. Тайтл полностью отключен от интернета и всех сервисов Blizzard.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Редакция осуждает и не поддерживает пиратство

Стоит отметить, что Diablo 2: Resurrected изначально была взломана еще в апреле 2021 года, но тогда вышел неполноценный кряк. А вот версия от Blizzless дает геймерам полностью и абсолютно бесплатно насладиться переизданием культовой игры.