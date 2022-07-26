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57 минут назад

Релиз MMORPG Hytale от Riot Games и Hypixel Studios перенесен на неопределенный срок

MMO13

Компания Riot Games приобрела создателей MMORPG-песочницы Hytale, студию Hypixel Studios, в 2020 году. С тех пор проект постепенно развивался, а релиз планировался в начале 2023 года. Теперь же стало известно о том, что выход проекта отложен на неопределенный срок.

Стало известно о переносе релиза MMORPG Hytale
Фото: СкриншотСкриншот

Главной причиной переноса указывается переделка движка с нуля. Данное действие должно повысить производительность, упростить будущие обновления, а также позволит выпускать Hytale на платформах, отличных от ПК. Кроме того, в настоящее время ведется большая работа над пользовательским интерфейсом, который, вероятно, будет более явно отличаться от Minecraft.

Hytale начала разрабатываться группой бывших моддеров Minecraft, собравшихся для создания собственной студии разработки и в начале 2019 года привлекших много внимания трейлером Hytale. Потом в 2020 году студия была куплена Riot Games и штат из 30 разработчиков вырос до более чем 100 сотрудников, работающих параллельно с остальной частью Riot.

Вместе они хотят создать интересную игру в стиле детища Mojang, где будет присутствовать креативный режим с модами, социальный хаб для демонстрации достижений и участия в мини-играх и событиях, а еще режим Orbis, напоминающий полноценную MMORPG. В последнем пользователи смогут выполнять квесты, исследовать местность, охотиться группами на монстров, участвовать в разных PvE и PvP активностях и многое другое.

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