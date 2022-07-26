Стало известно о переносе релиза MMORPG Hytale

Компания Riot Games приобрела создателей MMORPG-песочницы Hytale, студию Hypixel Studios, в 2020 году. С тех пор проект постепенно развивался, а релиз планировался в начале 2023 года. Теперь же стало известно о том, что выход проекта отложен на неопределенный срок.

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Главной причиной переноса указывается переделка движка с нуля. Данное действие должно повысить производительность, упростить будущие обновления, а также позволит выпускать Hytale на платформах, отличных от ПК. Кроме того, в настоящее время ведется большая работа над пользовательским интерфейсом, который, вероятно, будет более явно отличаться от Minecraft.

Hytale начала разрабатываться группой бывших моддеров Minecraft, собравшихся для создания собственной студии разработки и в начале 2019 года привлекших много внимания трейлером Hytale. Потом в 2020 году студия была куплена Riot Games и штат из 30 разработчиков вырос до более чем 100 сотрудников, работающих параллельно с остальной частью Riot.