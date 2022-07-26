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57 минут назад

Torchlight: Infinite получит поддержку русского языка

MMO13

Мобильная изометрическая Torchlight: Infinite официально обзаведется поддержкой русского языка. Изначально перевод появился на официальном сайте вместе с анонсом даты релиза, но на тот момент в магазине App Store в списке поддерживаемых языков значился только английский. Теперь же разработчики обновили информацию и там, так что в наличии локализации можно не сомневаться.

Torchlight: Infinite получит поддержку русского языка
Фото: СкриншотСкриншот

Релиз Torchlight: Infinite состоится в 2022 году на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Также ведется разработка клиента для ПК. Сейчас вы можете пройти предварительную регистрацию в магазинах TapTap (Android) и App Store (iOS), а в будущем появится страница и в Google Play.

Torchlight: Infinite — это изометрическая Action RPG, создаваемая на основе известной франшизы. В отличие от других проектов во франшизе, новинка создается в первую очередь для мобильных устройств, хотя клиент для ПК тоже заявлен. Действия данной игры развернутся спустя 200 лет после событий второй части, когда технология Ember Tech проникла в каждый уголок земли Лептис. На старте игроков ждут 5 героев, 24 вкладки с талантами, более 200 легендарных предметов экипировки и свыше 230 навыков.

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