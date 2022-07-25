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31 минуту назад

Обновлённая лента новостей «сломала» три первые части Borderlands

Игромания.ру

Gearbox и 2K выпустили обновление к Borderlands, Borderlands 2, и Borderlands: The Pre-Sequel. Оно было призвано обновить внутриигровые новостные ленты, но заодно с этим привело к массовым сбоям в старых играх серии.

Необычное обновление «сломало» три первые части Borderlands
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки сообщают о том, что застревают на экране бесконечной загрузки, у них вылетает игра, падает производительность, не прогружаются текстуры, а в журнале миссий отображается тарабарщина. С проблемами столкнулись большинство владельцев старых консолей, хотя на новом поколении игроки почти не замечают сбоев.

Разработчики сообщили, что в курсе проблем и уже занимаются поисками их причин. Всех, у кого возникли сложности и поломки, просят сообщить в техподдержку. А пока для некоторых может подействовать совет загружать игру, отключив интернет, в оффлайновом режиме.

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