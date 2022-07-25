Необычное обновление «сломало» три первые части Borderlands

Gearbox и 2K выпустили обновление к Borderlands, Borderlands 2, и Borderlands: The Pre-Sequel. Оно было призвано обновить внутриигровые новостные ленты, но заодно с этим привело к массовым сбоям в старых играх серии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроки сообщают о том, что застревают на экране бесконечной загрузки, у них вылетает игра, падает производительность, не прогружаются текстуры, а в журнале миссий отображается тарабарщина. С проблемами столкнулись большинство владельцев старых консолей, хотя на новом поколении игроки почти не замечают сбоев.