Игру про Голлума из "Властелина колец" отложили

Компания Daedalic Entertainment и издательство Nacon обещали выпустить приключенческую игру The Lord of the Rings: Gollum 1 сентября. Однако эти планы уже изменились: разработчики объявили об отсрочке премьеры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В качестве причин переноса создатели Gollum называют желание оправдать ожидания игроков и рассказать новую историю из мира «Властелина колец» так, чтобы не было стыдно перед Толкином. Но с этой задачей разработчики не сумеют справиться в отведённый срок.

Пока что неизвестно, когда теперь ждать релиз The Lord of the Rings: Gollum. Игра должна выйти позже на «несколько месяцев», и неизвестно, успеют ли создатели до конца года. Назвать новую дату нам обещают в ближайшем будущем.