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54 минуты назад

Релиз The Lord of the Rings: Gollum отложили на «несколько месяцев»

Игромания.ру

Компания Daedalic Entertainment и издательство Nacon обещали выпустить приключенческую игру The Lord of the Rings: Gollum 1 сентября. Однако эти планы уже изменились: разработчики объявили об отсрочке премьеры.

Игру про Голлума из "Властелина колец" отложили
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В качестве причин переноса создатели Gollum называют желание оправдать ожидания игроков и рассказать новую историю из мира «Властелина колец» так, чтобы не было стыдно перед Толкином. Но с этой задачей разработчики не сумеют справиться в отведённый срок.

Пока что неизвестно, когда теперь ждать релиз The Lord of the Rings: Gollum. Игра должна выйти позже на «несколько месяцев», и неизвестно, успеют ли создатели до конца года. Назвать новую дату нам обещают в ближайшем будущем.

Напомним, что The Lord of the Rings: Gollum сначала выйдет на РС, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One, а после этого появится и на Nintendo Switch.

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