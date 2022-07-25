Разработчики CS:GO тестируют новую версию карты Tuscan

Датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев рассказал, что команда Counter-Strike: Global Offensive работает над обновлённой версией карты Tuscan. Он опубликовал в соцсетях скриншоты, на которых указано, что разработчики совсем недавно заходили на локацию.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Игроки предполагают, что авторы CS:GO рассматривают возможность возвращения Tuscan в соревновательный пул. В мае была представлена бета-версия легендарной карты для Counter-Strike — сейчас её можно опробовать с помощью Мастерской Steam.