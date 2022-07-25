По игрушкам Funko создают AAA-игру

Это будет экшн-платформер, который создают для PC и двух поколений консолей, а релиз намечен на 2023 год. Деталей о проекте пока не раскрыли, но пообещали вскоре это сделать. В дебютном тизере счастливую новость сообщают фигурке Тедди, который, видимо, выступит героем игры.