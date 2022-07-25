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1 час назад

По Funko создают AAA-игру — это будет экшн-платформер для консолей и PC

Игромания.ру

Производитель фигурок Funko и 10:10 Games анонсировали AAA-игру по мотивам популярного бренда.

По игрушкам Funko создают AAA-игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это будет экшн-платформер, который создают для PC и двух поколений консолей, а релиз намечен на 2023 год. Деталей о проекте пока не раскрыли, но пообещали вскоре это сделать. В дебютном тизере счастливую новость сообщают фигурке Тедди, который, видимо, выступит героем игры.

При этом в самой студии 10:10 Games заняты ветераны индустрии, которые ранее работали в Traveller's Tales, создавая различные проекты по LEGO — «Гарри Поттера», «Бэтмена» и так далее.Ещё авторы пообещали в анонсе интеграцию со сторонними студиями — вероятно, что в проекте появятся разные гостевые персонажи из других вселенных.

Игры,Гарри Поттер,
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