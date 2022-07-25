Как получить Twitch drops для Lost Ark: инструкция

На Twitch проходит партнерская акция в поддержку Lost Ark, в рамках которой игроки могут получить игровые предметы за просмотр стримов. Если вы хотите бесплатно обзавестись уникальными косметическими предметами и редкой валютой, мы расскажем, как это сделать.
Twitch drops — это специальная промо-акция, во время которой зрители тематических трансляций могут получить награды (игровые предметы) за просмотр стрима. Иными словами, за одно лишь присутствие на какой-либо трансляции по Lost Ark вы можете получить экипировку для собственного персонажа. Единственное требование — это просмотр стримов по игре на протяжении минимум четырех часов. Хотя никто не запрещает вам просто держать трансляцию открытой во вкладке браузера и заниматься другими делами.
После этого дело за малым: нужно найти трансляции по игре, где включена функция Twitch drops. Для этого откройте категорию Lost Ark на Twitch и отфильтруйте стримы по тегу «Drops включены». Выберите любую понравившуюся трансляцию и начинайте смотреть — или, опять же, просто держите ее открытой в браузере.
Дальше получение Twitch drops — вопрос времени. Когда вы наберете необходимые четыре часа просмотра, Twitch выдаст особое уведомление: оно переведет вас на страницу инвентаря, где вы можете присвоить себе заработанный приз. После того, как вы присвоите дроп, он должен появиться в вашем игровом инвентаре в течение 24 часов.
На данный момент действуют две акции, которые предлагают разные наборы подарков. Первая закончится 27 июля: в комплект входит косметическая маска и 1000 осколков аметиста. Вторая же акция будет проходить до 18 августа — в рамках этого промо можно получить пиксельные очки для персонажа, три сундука с предметами и 1000 осколков аметиста.