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18 минут назад

Российские хакеры взломали ремастеры Starcraft и Warcraft 3. На очереди — ремейк Diablo 2

Чемпионат.com

Группа отечественных программистов под названием Blizzless взломала сразу два проекта Blizzard: провальную Warcraft 3: Reforged и StarCraft: Remastered. Теперь в них можно играть без подключения к интернету. Следующему взлому, судя по всему, подвергнется Diablo 2: Resurrected.

Российские хакеры взломали ремастеры Starcraft и Warcraft 3
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Сами разработчики также планируют добавить альтернативные сервера для возможности пользоваться приобретенными продуктами без ограничений, без сбора персональных данных (телеметрии) и после прекращения их поддержки.

Авторы отмечают, что решили заняться взломом проектов из-за наплевательского отношения Blizzard к своей аудитории: компания подаёт в суд на создателей модификаций и может легко закрыть доступ к продуктам для россиян.

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