В США открыли ресторан из GTA V

В американском штате Калифорния открылся ресторан Cluckin' Bell. Об этом сообщает ComicBook.

Фото: boyworldwide/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) boyworldwide/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дизайн заведения имитирует внешний вид ресторана с таким же названием из Grand Theft Auto V. Сотрудники надели желтую униформу и куриные шляпы, как в видеоигре. В реальном Cluckin' Bell даже продавали Sprunk, пародию на Sprite. Снаружи заведения расположился плакат GTA V. Картинка главного героя Тревора Филлипа была размещена на стене как напоминание сотрудникам не обслуживать его, поскольку он имеет репутацию устраивающего хаос в заведении быстрого питания.

boyworldwide/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Однако создатель проекта BoyWorldWide рассказал, что это было «художественное представление», которое теперь подходит к концу. После нескольких дней ресторан закрывается.