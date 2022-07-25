В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
58 минут назад

В США открыли ресторан из GTA V

Газета.Ru

В американском штате Калифорния открылся ресторан Cluckin' Bell. Об этом сообщает ComicBook.

В США открыли ресторан из GTA V
Фото: boyworldwide/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)boyworldwide/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дизайн заведения имитирует внешний вид ресторана с таким же названием из Grand Theft Auto V. Сотрудники надели желтую униформу и куриные шляпы, как в видеоигре. В реальном Cluckin' Bell даже продавали Sprunk, пародию на Sprite. Снаружи заведения расположился плакат GTA V. Картинка главного героя Тревора Филлипа была размещена на стене как напоминание сотрудникам не обслуживать его, поскольку он имеет репутацию устраивающего хаос в заведении быстрого питания.

boyworldwide/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Однако создатель проекта BoyWorldWide рассказал, что это было «художественное представление», которое теперь подходит к концу. После нескольких дней ресторан закрывается.

На данный момент нет точной даты выхода Grand Theft Auto 6. Разработчики видеоигры сообщили, что работают над новой частью уже несколько лет.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители