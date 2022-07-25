Россияне стали скупать ретроконсоли Dendy и Sega

В России растут продажи ретроконсолей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на российских ретейлеров. В частности, на маркетплейсе Ozon в июне их купили на 58% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Больше всего россиян интересуют Dendy, Sega, Gameboy, Magistr и Game box. По мнению экспертов, рост спроса связан с привлекательной стоимостью ретрогаджетов (особенно по сравнению с ценами на современные консоли) и с ностальгией по старым играм.

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«Покупатели отдают предпочтение современным адаптированным моделям ретроконсолей, которые оснащены HDMI-выходом для удобного соединения с телевизором, — рассказали в пресс-службе Ozon.

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Рост спроса отметили и другие ретейлеры. За первые полгода 2022 года 8- и 16-битные переизданные консоли конца 80-х — начала 1990-х в сетях «М.Видео — Эльдорадо» покупали на 9% чаще, чем в 2021 году. В пресс-службе сети отметили, что только за апрель — июнь рост составил 13%.

«Интерес к ретроприставкам показал позитивную динамику с учётом ограничений в поставках современных консолей. Их приобретают чаще всего из-за ностальгии по хитам детства либо в качестве первого игрового устройства для ребёнка, — рассказали в «М.Видео — Эльдорадо».

Также там отметили, что важный фактор для покупки таких гаджетов — относительно низкая цена. По данным ретейлера, средний чек на покупку такого девайса составляет около 3000 рублей.

«Самыми продаваемыми устройствами стали различные вариации Sega Retro Genesis, воспроизводящие 8- и 16-битные игры, особенно те, что продаются с 300 играми внутри и беспроводными геймпадами, Dendy Classic (255 игр, 8 bit), Magistr Mega drive (250 игр, 16 bit), — отметили в пресс-службе.

Представители Wildberries рассказали, что в число наиболее популярных у россиян брендов входят EasyGameStore и Dendy.

По мнению экспертов, одна из главных причин продаж ретротоваров — ностальгия. Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин отметил, что в 90-е счастливыми обладателями приставки были единицы.

«Сейчас этот кусочек детства доступен за деньги. А люди, которые интересовались приставками тогда, уже давно доросли до возраста, когда могут себе позволить ретроприставку. Ну и качество продукта вполне достойное — они легко подключаются к современным телевизорам и особо не глючат», — добавил эксперт.

Эксперты также подчеркнули, что современные ретроконсоли гораздо качественнее своих предшественников.

«Конечно, это касается не всех моделей, но те же NES Classic Mini и SNES Classic Mini задали очень высокую планку: хорошая картинка, низкий инпут-лаг (задержка ввода с геймпада), плюс копия оригинального дизайна консолей в миниатюре, — рассказал создатель YouTube-канала Denis Major Денис Русаков.

Директор по стратегическому развитию VK Play Артём Черменин связал рост продаж ретроконсолей с дефицитом гаджетов нового поколения и сложностью покупки игр для них.

«Многие цифровые магазины у нас в стране недоступны, есть сложности с покупкой контента, цены на физические диски также выросли», — отметил Русаков.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, продажи ретроконсолей растут сейчас во всём мире и Россия в этом плане не стала исключением.