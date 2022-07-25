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1 час назад

Свежий трейлер экшена Exoprimal посвящён динозаврам и неозаврам

Игромания.ру

Capcom представила новый трейлер командного экшена Exoprimal, анонсированного этой весной на State of Play. Ролик целиком посвящён нашим внутриигровым неприятелям — динозаврам и неозаврам.

Разработчики Exporimal показали эффектных динозавров
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Среди первых в том числе велоцирапторы, летающие птеранодоны, анкилозавры, пахицефалозавры, трицератопсы и, конечно же, Ти-рексы. Что касается неозавров, то это улучшенные версии динозавров со своими особенностями вроде стрельбы издалека или взрывов.

Трейлер

Напомним, действие Exoprimal развивается вокруг противостояния человечества, использующего передовые технологии экзокостюмов, и динозавров. Кроме сражений с доисторическими хищниками, шутер порадует и другими сценариями, в том числе столкновениями с противоборствующими отрядами и командными боями с общими врагами.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

Exoprimal готовится к релизу в 2023 году на PC (в Steam), PlayStation и Xbox.

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