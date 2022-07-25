Разработчики Exporimal показали эффектных динозавров

Capcom представила новый трейлер командного экшена Exoprimal, анонсированного этой весной на State of Play. Ролик целиком посвящён нашим внутриигровым неприятелям — динозаврам и неозаврам.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Среди первых в том числе велоцирапторы, летающие птеранодоны, анкилозавры, пахицефалозавры, трицератопсы и, конечно же, Ти-рексы. Что касается неозавров, то это улучшенные версии динозавров со своими особенностями вроде стрельбы издалека или взрывов.

Напомним, действие Exoprimal развивается вокруг противостояния человечества, использующего передовые технологии экзокостюмов, и динозавров. Кроме сражений с доисторическими хищниками, шутер порадует и другими сценариями, в том числе столкновениями с противоборствующими отрядами и командными боями с общими врагами.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру