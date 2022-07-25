В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
8 часов назад

Продажи приставок Sega и NES выросли в России

Вечерняя Москваиещё 1

Продажи ретроконсолей в июне нынешнего года выросли на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший спрос был отмечен на приставки Dendy, Sega, Magistr, Game Boy и Game Box, рассказали журналистам в пресс-службе онлайн-ритейлера Ozon.

Продажи приставок Sega и NES выросли в России
Фото: PexelsPexels

В компании подчеркнули, что покупатели в данный момент отдают предпочтение современным адаптированным моделям ретроконсолей, которые оборудованы HDMI-выходом для удобного соединения с популярными моделями телевизоров.

Интерес к игровым приставкам прошлого также показал позитивную динамику с учетом ограничений в поставках современных консолей, подчеркнули газете «Известия» в «М.Видео — Эльдорадо».

Там добавили, что их покупают чаще всего из-за ностальгии по игровым хитам прошлого либо в качестве начального игрового устройства для ребенка. Помимо этого, важным фактором для покупки таких устройств является цена. По информации журналистов, средний чек на покупку подобного гаджета является порядка трех тысяч рублей.

Директор по стратегическому развитию компании VK Play Артем Черменин связывает рост продаж ретроконсолей с дефицитом устройств нового поколения и сложностью приобретения игр для них в условиях санкций.

В начале марта видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment (SIE) официально приостановила поставки в Россию.

Игры,М.Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители