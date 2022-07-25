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29 минут назад

Для кооператива Halo Infinite нельзя будет искать напарников онлайн

Чемпионат.comиещё 1

В середине июля в Halo Infinite начали тестировать кооператив для сюжетной кампании. Он доступен для членов программы Halo Insider, но в течение года выйдет полноценно для остальных игроков.

Кооператив Halo Infinite не получит важную функцию
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Издание GamesRadar+ выпустило небольшой материал, посвящённый онлайн-матчмейкингу. По словам автора текста, он хотел поиграть в кооперативе в Halo Infinite, однако не смог это сделать через саму игру, так как подбора игроков в ней нет.

В электронном письме представитель Xbox ответил на запрос издания и отметил, что онлайн-матчмейкинг не будет работать даже после беты. В компании посоветовали находить людей в Discord или через сайт Halo LFG.

Онлайн-поиск партнёров не будет доступен в финальной версии. Мы рекомендуем вам продолжать использовать Halo LFG и новую функцию через Discord на Xbox, чтобы находить игроков для совместной игры.

Почему от этой функции решили отказаться, неизвестно.

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