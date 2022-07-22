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37 минут назад

Kotaku рассказала о проблемах Skull & Bones и новой Assassin’s Creed

Игромания.ру

Недавно стало известно о переносе Avatar: Frontiers of Pandora, а вскоре у Kotaku появился новый материал, где в целом рассказали о проблемах внутри Ubisoft.

СМИ рассказали о проблемах пиратской Skull & Bones и новой Assassin’s Creed
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Среди ключевых моментов отметили следующее:

  • У Assassin’s Creed Rift, которую предположительно и перенесли на следующий финансовый год, проблемы. Игрой планировали закрыть «дыру» в расписании франшизы, но авторы столкнулись с новыми сложностями, несмотря на спешные попытки завершить работу над проектом.
  • Среди упоминаемых в недавнем отчёте Ubisoft отменённых проектов были Splinter Cell VR и Ghost Recon Frontline — последний представлял собой королевскую битву. По данным тестов, игра напоминала копию Call of Duty: Warzone.
  • Авторы, которые работали над Skull & Bones, скептично настроены относительно успеха приключения — игре якобы нечего представить вне показанных механик. Проект делает упор на сбор ресурсов и выживание, однако каждому элементу не хватает глубины.
  • В команду «Аватара» недавно перевели одного продюсера с какого-то другого крупного проекта.
  • Источники Kotaku подтверждают, что новая Assassin’s Creed, которая должна стать частью Infinity, развернётся в Азии. Кодовое название игры, о которой давно говорили внутри студии — Project Red.
  • В разных подразделениях Ubisoft уменьшились прибавки к зарплатам, сократилось число предлагаемых должностей, а бюджеты начинают «замораживать».
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