Разработчик «Ведьмака 3» признал "ужасную" ошибку

Пожалуй, одним из самых больших недостатков «Ведьмака 3» для любителей зачищать всю карту стали сокровища на Скеллиге. В отличие от многих других областей, именно на северных островах «вопросиков» было столько, что даже самые отважные геймеры сдавались и решали не тратить десятки часов на зачистку карты.
21 июля во время проведения юбилейного стрима младший дизайнер квестов «Ведьмака 3» Филипп Вебер признал, что разработчики перестарались с тайниками на Скеллиге.
Я признаюсь, что я один из тех людей, кто размещал эти вопросительные знаки на карте. Это было в конце 2014 года, игра уже близка к релизу, и мы заполняли мир игры разными метками. У нас было не так много времени, поэтому мы понимали, что мы просто должны сделать это, пускай и вышло не идеально.
Автор отметил, что изначально создатели не планировали делать их видимыми на карте.
Я расставил многие из этих ужасных тайников. Но сначала мы разместили их в мире игры и добавили парящих над ними птиц, чтобы игроки могли увидеть их в качестве намёка. Мы не планировали наносить иконки на карту.
Прямо сейчас Вебер занимает позицию геймдиректора новой части «Ведьмака». Он уже заверил, что в следующей игре не повторит своих ошибок.