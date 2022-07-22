Разработчик «Ведьмака 3» признал "ужасную" ошибку

Я признаюсь, что я один из тех людей, кто размещал эти вопросительные знаки на карте. Это было в конце 2014 года, игра уже близка к релизу, и мы заполняли мир игры разными метками. У нас было не так много времени, поэтому мы понимали, что мы просто должны сделать это, пускай и вышло не идеально.