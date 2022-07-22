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53 минуты назад

Бесплатные игры, что скачать на этой неделе: шутер в сеттинге Первой мировой, газонокосилки и альпинизм

Мария Иванова

Вновь наступила пятница — и вновь пришло время нашей еженедельной подборки бесплатных игр! В этот раз она получилась небольшой, зато довольно насыщенной: что в плане разнообразия, что в плане качества. Самое то, чтобы немного перебить скуку перед финальным летним рывком — уже совсем скоро наступит осень, и игровая индустрия проснется от спячки.

Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе
Фото:  M2H M2H

Tannenberg

Видео дня

По традиции, сначала поговорим про еженедельную раздачу в Epic Games Store. Сейчас там бесплатно отдают Tannenberg — масштабный многопользовательский шутер от первого лица, посвященный историческим битвам на Восточном фронте Первой мировой войны. Этот конфликт не так уж и часто фигурирует в видеоиграх, но здесь суровая реальность траншейных боев и газового оружия передана крайне впечатляюще. Игру можно забрать бесплатно до 28 июля.

M2H

Lawn Mowing Simulator

Суть Lawn Mowing Simulator на сто процентов соответствует названию игры: это симулятор работы на газонокосилке, где игроку предлагается привести в порядок самые разные газоны. Садики коттеджей, просторные владения близ старых замков, зеленые луга для конных прогулок — пейзажи на любой вкус. Если вы никогда не пробовали симуляторы всякой рутинной работы, которые резко стали популярными пару лет назад, то, возможно, пришла пора приобщиться. Игру можно забрать бесплатно в Epic Games Store до 4 августа.

Curve Games

Climber: Sky is the Limit — Free Trial

Climber: Sky is the Limit — реалистичная выживалка об альпинисте, планирующем восхождение на вершину Эвереста. Скалолазание, опять же, не так часто становится центральной темой видеоигр, однако разработчики обратили внимание на это экстремальное хобби не просто так — игровой процесс проработан вплоть до мельчайших деталей. Нужно следить за состоянием главного героя, подбирать правильный маршрут для подъема, грамотно пользоваться экипировкой и не паниковать. Полноценный релиз игры состоится позднее, а пока можно оценить этот небольшой пролог: судя по отзывам пользователей, он получился достойным.

Art Games Studio S.A

Trash Bomber

Trash Bomber — маленькая, но затягивающая головоломка на внимательность, где нужно сортировать содержимое мусорной печи. Видите ли, не все геометрические фигуры одинаково хорошо горят: плохие отходы нужно найти и точечно взорвать мультяшной бомбой. Геймплей предельно незамысловатый, однако он гарантированно придется по душе поклонникам медитативных паззлов.

Khud0

Video Horror Society

Наконец, Video Horror Society претендует на лавры Dead by Daylight — по крайней мере, на первый взгляд. Это асимметричный хоррор для пяти игроков, где четверо тинейджеров, застрявших в магазине проката видеокассет, пытаются спастись от монстра из фильма ужасов, который выбрался из заточения в магнитофоне. Авторы очевидно отдают дань уважения подростковым ужастикам 1980-х, что выгодно отличает игру на фоне многих других представителей жанра.

Hellbent Games
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