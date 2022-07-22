Epic Games не будет бороться с NFT

Пользователи поинтересовались мнением Epic Games насчёт NFT и блокчейна, попросив главу компании избавиться от игр с подобными технологиями в EGS. Поводом послужило решение авторов Minecraft запретить использовать блокчейн и создавать NFT по игре.

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Так или иначе, на просьбу избавиться от подобных игр в EGS глава Epic Games Тим Суини ответил решительным отказом. Руководитель считает, что разработчики свободны и вправе самостоятельно решать, как именно создавать свои игры, а игроки, в свою очередь, должны решать, играть в них или нет.