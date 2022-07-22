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53 минуты назад

Epic Games не будет запрещать игры с NFT

Игромания.ру

Пользователи поинтересовались мнением Epic Games насчёт NFT и блокчейна, попросив главу компании избавиться от игр с подобными технологиями в EGS. Поводом послужило решение авторов Minecraft запретить использовать блокчейн и создавать NFT по игре.

Epic Games не будет бороться с NFT
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так или иначе, на просьбу избавиться от подобных игр в EGS глава Epic Games Тим Суини ответил решительным отказом. Руководитель считает, что разработчики свободны и вправе самостоятельно решать, как именно создавать свои игры, а игроки, в свою очередь, должны решать, играть в них или нет.

При этом Суини уверен, что создатели магазинов или операционных систем не должны вмешиваться в этот процесс, каким-либо образом навязывая своё мнение. В конце концов, если говорить о блокчейне, глава Epic Games считает, что у реализации технологии есть и хорошие, и плохие моменты, так что каждый должен судить о ней самостоятельно. И, разумеется, мошенничество в данном случае неприемлемо.

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