Epic Games не будет бороться с NFT

Пользователи поинтересовались мнением Epic Games насчёт NFT и блокчейна, попросив главу компании избавиться от игр с подобными технологиями в EGS. Поводом послужило решение авторов Minecraft запретить использовать блокчейн и создавать NFT по игре.
Так или иначе, на просьбу избавиться от подобных игр в EGS глава Epic Games Тим Суини ответил решительным отказом. Руководитель считает, что разработчики свободны и вправе самостоятельно решать, как именно создавать свои игры, а игроки, в свою очередь, должны решать, играть в них или нет.
При этом Суини уверен, что создатели магазинов или операционных систем не должны вмешиваться в этот процесс, каким-либо образом навязывая своё мнение. В конце концов, если говорить о блокчейне, глава Epic Games считает, что у реализации технологии есть и хорошие, и плохие моменты, так что каждый должен судить о ней самостоятельно. И, разумеется, мошенничество в данном случае неприемлемо.