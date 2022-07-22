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45 минут назад

Nintendo и Valve призвали владельцев консолей защитить свои устройства в жару

Газета.Ru

Компании Nintendo и Valve, разработчики портативных консолей Switch и Steam Deck, предупредили владельцев игровых устройств о возможных проблемах в работе из-за рекордных температур. Об этом сообщает The Washington Post.

Владельцев игровых консолей предупредили об опасности жары
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В настоящий момент Япония переживает рекордную жару, которая затронула всю страну. В связи с этом японская компания Nintendo опубликовала инструкцию касательно того, как сохранить работоспособность консоли Switch при высокой температуре. В частности, в ней говорится о том, что использовать устройство следует при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия и избегать блокировки вентиляционных отверстий.

Аналогичный гайд выпустила и компания Valve — в США также зафиксирован рекорд летних температур. Компания предостерегла клиентов от использования консоли при температуре выше 35 градусов Цельсия, в противном случае она может произвольно отключиться.

Как отмечает The Washington Post, ранее производители консолей очень редко выпускали подобные предупреждения, однако в свете изменений климата они могут стать обычным делом уже совсем скоро.

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