Владельцев игровых консолей предупредили об опасности жары

Компании Nintendo и Valve, разработчики портативных консолей Switch и Steam Deck, предупредили владельцев игровых устройств о возможных проблемах в работе из-за рекордных температур. Об этом сообщает The Washington Post.

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В настоящий момент Япония переживает рекордную жару, которая затронула всю страну. В связи с этом японская компания Nintendo опубликовала инструкцию касательно того, как сохранить работоспособность консоли Switch при высокой температуре. В частности, в ней говорится о том, что использовать устройство следует при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия и избегать блокировки вентиляционных отверстий.

Аналогичный гайд выпустила и компания Valve — в США также зафиксирован рекорд летних температур. Компания предостерегла клиентов от использования консоли при температуре выше 35 градусов Цельсия, в противном случае она может произвольно отключиться.