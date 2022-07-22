В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
59 минут назад

В честь God of War Ragnarok создали впечатляющую песчаную скульптуру

Чемпионат.com

В сети опубликовали фотографию с пляжа Фулонг в восточной части Тайваня. На ней соорудили впечатляющую песчаную скульптуру в честь God of War Ragnarok.

В честь God of War Ragnarok создали впечатляющую песчаную скульптуру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сама работа выполнена из песка. На ней можно увидеть Кратоса и Атрея вокруг каких-то построек, а сверху красуется название игры. Сколько ушло на весь процесс, неизвестно, но он явно был долгим.

Чемпионат.com

В комментариях скульптуру оценили по достоинству. Многие отметили внимание к детализации костюмов персонажей и масштаб самой работы. Да что уж там, на скульптуру обратил внимание даже Кори Барлог, который выступал геймдизайнером God of War 2018 года. В своей реакции Барлог был краток.

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Предзаказы открыты и в российском PS Store.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители