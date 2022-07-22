Русскоязычные команды не смогут поехать на ЧМ по League of Legends

Разработчики MOBA-игры League of Legends сообщили, что из-за отмены летнего сплита Континентальной лиги СНГ (LCL) команды из нашего региона не смогут сыграть на Worlds 2022. Место лучшего русскоязычного коллектива займёт четвёртая по силе команды европейской лиги LEC.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ранее предполагалось, что летний чемпион LCL, как обычно, примет участие в предварительной стадии чемпионата мира в Мексике и США. Однако в связи с политической ситуацией региональный турнир для русскоязычных команд был отменён — информации о том, когда и в каком формате Континентальная лига будет возобновлена, пока нет.