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1 час назад

Русскоязычные команды не смогут принять участия в чемпионате мира по League of Legends

Чемпионат.com

Разработчики MOBA-игры League of Legends сообщили, что из-за отмены летнего сплита Континентальной лиги СНГ (LCL) команды из нашего региона не смогут сыграть на Worlds 2022. Место лучшего русскоязычного коллектива займёт четвёртая по силе команды европейской лиги LEC.

Русскоязычные команды не смогут поехать на ЧМ по League of Legends
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее предполагалось, что летний чемпион LCL, как обычно, примет участие в предварительной стадии чемпионата мира в Мексике и США. Однако в связи с политической ситуацией региональный турнир для русскоязычных команд был отменён — информации о том, когда и в каком формате Континентальная лига будет возобновлена, пока нет.

В марте 2022 года Riot Games закрыла все русскоязычные лиги по своим дисциплинам, в том числе League of Legends. VALORANT и Wild Rift. При этом игроки из России, Украины и других стран СНГ могут выступать за команды из других регионов.

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