В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Ubisoft отменила четыре игры, включая Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR

Чемпионат.comиещё 2

Ещё больше плохих новостей от Ubisoft: компания отменила разработку сразу четырёх игр. Среди них анонсированные Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR и пара ещё неизвестных публике.

Ubisoft отменила четыре игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Подобное удивительно слышать: Ghost Recon Frontline анонсировали меньше года назад в честь празднования юбилея франшизы — это была условно-бесплатная королевская битва в духе Call of Duty: Warzone. Однако фанаты и обычные игроки посчитали проект недостойным франшизы, а после и сама Ubisoft была недовольна его качеством. Вряд ли хоть кто-то будет огорчён отменой.

Про Splinter Cell VR известно и того меньше — его делали исключительно для Oculus Quest 2 уже несколько лет. При этом Assassin's Creed VR для всё того же шлема всё ещё продолжают делать.

О двух остальных играх, которые Ubisoft отменила, не известно ничего.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители