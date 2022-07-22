У FIFA 23 резко выросли требования к компьютеру

В Steam опубликовали системные требования FIFA 23 — и они высокие на фоне предыдущих выпусков. Сразу видно, что футбольный симулятор переходит на новую техническую основу и теперь будет задействовать систему HyperMotion 2. Ранее она была только на PS5 и Xbox Series в FIFA 22.
Минимальные требования FIFA 23
Рекомендуемые требования FIFA 23
В Steam не уточняется, для какого разрешения, фреймрейта и настроек графики требования, но предположим, что минимальные для 720р при 60 FPS, а рекомендуемые — 1080р при 60 FPS. Скорее всего, кстати, игра ещё и будет сильно рекомендовать установку на SSD.
FIFA 23 выходит 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Версия для новых консолей и ПК обойдётся в $ 70, тогда как на PS4 и Xbox One — $ 60.
Для сравнения, вот минимальные системки FIFA 22 для ПК:
А вот рекомендуемые: