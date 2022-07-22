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1 час назад

Системные требования FIFA 23 вдвое выше, чем у FIFA 22

Чемпионат.com

В Steam опубликовали системные требования FIFA 23 — и они высокие на фоне предыдущих выпусков. Сразу видно, что футбольный симулятор переходит на новую техническую основу и теперь будет задействовать систему HyperMotion 2. Ранее она была только на PS5 и Xbox Series в FIFA 22.

У FIFA 23 резко выросли требования к компьютеру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Минимальные требования FIFA 23

  • Процессор — Intel Core i5 6600k или AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 100 ГБ.

Рекомендуемые требования FIFA 23

  • Процессор — Intel Core i7 6700 или AMD Ryzen 7 2700X
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT
  • Оперативная память — 12 ГБ
  • Место на диске — 100 ГБ.

В Steam не уточняется, для какого разрешения, фреймрейта и настроек графики требования, но предположим, что минимальные для 720р при 60 FPS, а рекомендуемые — 1080р при 60 FPS. Скорее всего, кстати, игра ещё и будет сильно рекомендовать установку на SSD.

FIFA 23 выходит 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Версия для новых консолей и ПК обойдётся в $ 70, тогда как на PS4 и Xbox One — $ 60.

Для сравнения, вот минимальные системки FIFA 22 для ПК:

  • Процессор — Intel Core i3-6100 или AMD Athlon X4 880K
  • Видеокарта — NVIDIA GTX 660 или AMD Radeon HD 7850 2GB
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 50 ГБ.

А вот рекомендуемые:

  • Процессор — Intel i5-3550 или AMD FX 8150
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 50 ГБ.
Игры,Intel,
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