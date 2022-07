Почему все ненавидят новый The Last of Us

У Sony не получается объяснить особенности новинки.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Страсти вокруг ремейка The Last of Us к релизу только увеличиваются. Изначально спорный проект уже несколько раз успели обсудить в особенно жарких спорах. Сейчас к релизу относятся будто бы ещё хуже, чем во время анонса. Так что же не так? Давайте разбираться вместе.

Видео дня

Цена

Ремейк The Last of Us решили продавать по премиальной цене аж в $ 70. Если не учитывать инфляцию, то это дороже стартовых цен оригинала для PS3 и ремастера для PS4, хотя контента там было заметно больше. Давайте сравнивать:

оригинал для PS3 — за $ 60 вы получали игру и мультиплеер;

ремастер для PS4 — за $ 50 вы получали игру, дополнение и мультиплеер;

ремейк для PS5 — за $ 70 вы получаете игру с дополнение.

Для ремейка не стали воссоздавать мультиплеер, поскольку Naughty Dog работает над отдельной сетевой игрой по вселенной.

Чемпионат.ком

Причины понятны, но ценообразование кажется совсем диким — несмотря на множество улучшений, в глубине это всё та же игра. И владельцы уже двух версий The Last of Us не предоставили даже минимальную скидку.

Старый геймплей

На анонсе Naughty Dog обещала улучшить геймплей — в подробности никто не вдавался, но многие ожидали увидеть хотя бы часть нововведений сиквела: продвинутый искусственный интеллект, возможность ложиться, уворачиваться в ближнему бою и тому подобное. Однако первые геймплейные ролики разочаровали аудиторию.

Из геймплейных изменений, если верить словам разработчиков, только улучшенный искусственный интеллект — и насколько он улучшен, мы вряд ли узнаем до релиза. Судя по утёкшим видео, противники ведут себя примерно так же, как в оригинале 2013 года.

Очевидно, что при добавлении нововведений The Last of Us: Part 2 пришлось бы с нуля переделывать все сражения, однако, учитывая цену ремейка (вообще-то он стоит дороже сиквела на релизе), — на подобное хотелось хотя бы надеяться.

Из сиквела пришли анимации для верстака — теперь это не просто менюшка.

Чемпионат.ком

При этом, к чести Naughty Dog, новых анимаций в ремейке предостаточно — в плане «плавности» она стала действительно ближе к сиквелу, хотя вторая часть всё же кажется более органичной. Тут же может сказываться знание оригинала — когда любое изменение мозг воспринимает в штыки.

Плохая реклама

Sony очень необдуманно начала продвигать ремейк. На анонсе фанатам показали несколько сцен со сравнениями, однако зачем-то демонстрировали именно разницу в катсценах — на PS3 и PS4 они вообще были простыми «видеоклипами» (пререндер), которые скрывали загрузку следующего уровня. На PS5 же, судя по всему, все катсцены работают в реальном времени на железе консоли.

В итоге разработчики зачем-то показывали нереалистичные кадры с PS4, которые вообще никаким образом не отражали визуальное исполнение игры, с реальными кадрами ремейка для PS5. Конечно, разница там оказалась не настолько большой — но зачем вообще было так делать?

Чемпионат.ком

Ещё тогда многие насторожились, а после Sony просто ушла в радиомолчание. Первый геймплей показали спустя полтора месяца, когда начались масштабные утечки и поднялась огромная волна недовольства увиденным. Впрочем, это уже не помогло — люди были недовольны тем, что им пытаются продать за такие большие деньги.

А что вообще улучшили

На самом деле много — но это в большинстве своём именно визуальные элементы. Про новые модели и текстуры, а также общую повышенную детализацию мира и говорить не приходится. Ещё реализовали глобальное освещение и добавили физику разрушения — теперь стекло сломается от взрывной волны гранаты, а витрины и стены красиво ломаются при обстреле.

Лицевые анимации перерисовали с нуля, задействовав снятые изначально видеоролики. Теперь эмоциональные моменты должны выглядеть ещё драматичнее.

Что будет делать Sony?

На самом деле очень интересный вопрос, а будет ли Sony вообще как-то разряжать ситуацию. Уже очевидно, что многие сильно недовольны качеством игры. Подобный плохой сарафан может сильно сказаться на стартовых продажах. Что вообще может сделать Sony?

Оставить цену в $ 70 и пытаться убедить, что ремейк стоит своих денег.

Снизить цену до $ 40, пойдя на поводу у недовольных фанатов.

Сразу добавить игру в подписку PS Plus Premium/Deluxe, но оставив цену в $ 70.

Очень интересно посмотреть на то, какие выводы сделает Sony. Для неё это важный релиз, хоть на разработку и вряд ли ушли совсем уж огромные деньги: проект от и до сделали примерно за два года, а реклама нужна только на три месяца.

Сейчас кажется, что The Last of Us: Part 1, скорее, большой репутационный удар по «жадной», «высокомерной» и «корпоративной» PlayStation. Последние пару лет Sony активно сравнивают с тем, как она вела себя на старте продаж PS3 — тогда игровое направление чуть не закрыли из-за провального релиза консоли.

Хочется надеяться, что Sony всё же сможет показать, что она всё ещё делает всё для игроков, а не только пытается максимально нажиться на них.

Почему вообще появился ремейк The Last of Us

Тут не надо быть учёным — на появление ремейка повлияло сразу несколько вещей.

Во-первых, грядёт первый сезон сериала The Last of Us от HBO. Для PlayStation это очень важный релиз, ведь с франшизой познакомятся многие новички — поэтому Sony хочет предоставить им самый оптимальный вариант ознакомиться с первоисточником.

Чемпионат.ком

Во-вторых, Sony активно расширяется на ПК: выпускать The Last of Us: Part 2 без первой части кажется издевательством, а ремастер с PS4 уже всё же успел достаточно устареть — а Sony любит производить первое впечатление именно визуалом. Поэтому да, можно сказать, что ремейк появился во многом из-за желания перенести оригинал именно на ПК, а не на PS5. А сначала он выходит на консоли только потому, что иначе криков фанатов было бы ещё больше.

В-третьих, это попросту очень выгодный проект: на его производство уйдёт немного денег, а немало людей реально купят его за цену в $ 70 — и для бизнеса это вообще безоговорочно победная ставка.

В-четвёртых, Naughty Dog ещё не приступила к полноценной разработке своей следующей игры. Чтобы команды не сидели без дела или руководство впопыхах в очередной раз пыталось занять всех, было решение отдать им в спокойном темпе сделать ремейк The Last of Us — а заодно и дать возможность познакомиться с железом PS5.

Иронично, что на старте PS4 была абсолютная такая же ситуация: Naughty Dog взялась за ремастер первой The Last of Us, чтобы лучше познакомиться с железом PlayStation 4. Теперь первая The Last of Us поможет команде познакомиться с железом PS5.

Чемпионат.ком