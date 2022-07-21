Владельцев Persona 5 The Royal попросили доплатить

Как оказалось, обладателям Persona 5 The Royal на PS4 придётся заплатить за обновлённую версию для PS5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Об этом сообщили представители Atlus Japan в рамках ответов на вопросы о проекте, отметив, что «будут признательны»

пользователям за покупку новой версии. Причины отсутствия бесплатного обновления не огласили, но, предположительно, оно было принято из-за включения в издание всех DLC.

Игроки в комментариях отмечают, что их не удивляет подход Atlus к ценовому вопросу, но при этом некоторые посчитали, что формулировка о «признательности за покупку» выглядит совсем уж неуместно.

Многие пользователи добавили, что не ожидают сильных улучшений на PS5 — проект спокойно можно пройти и в версии для PS4, поэтому они не планируют бежать в магазины за новым изданием.