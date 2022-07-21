Десять лучших модов для Fallout 4

Fallout 4 вышла, страшно подумать, целых семь лет назад, однако игра до сих пор живет и процветает благодаря сплоченному сообществу моддеров. Несмотря на провал Fallout 76 и грядущий релиз Starfield, игроки по-прежнему создают все новые и новые модификации для Fallout 4. Некоторые меняют игру до неузнаваемости, тогда как другие просто делают ее чуточку лучше. Мы собрали десятку лучших модов для Fallout 4 на все случаи жизни.

Фото: Bethesda Softworks Bethesda Softworks

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Как известно, игры Bethesda никогда не обходятся без багов разной степени тяжести: от маленьких раздражителей до критических ошибок. Unofficial Fallout 4 Patch призван исправить значительную часть подобных проблем. Он вносит сотни правок в игровые механики, скрипты заданий, алгоритмы поведения NPC, а также физику и логику объектов. Если вы вдруг собрались разнообразить свою игру модификациями, то эта непременно должна стоять первой в списке на загрузку.

После релиза Fallout 4 рядовые игроки и профессиональные критики подняли игру на смех за криво переработанную систему диалогов — она стала не только примитивной, но еще и малопонятной. Откуда знать, что именно главный герой подразумевает под сарказмом? Как раз для таких случаев и был создан Full Dialogue Interface. Этот мод возвращает привычное диалоговое окно, где реплики отображаются целиком, без каких-либо сокращений смысла.

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Менеджмент поселений в свое время тоже подвергался критике: механика безусловно была любопытной, но разработчики совершенно не встроили ее в игровой процесс — строительство оказалось абсолютно бесполезным, декоративным развлечением. Sim Settlements же превращает облагораживание пустошей в самостоятельную мини-игру. Жители ваших поселений будут работать, самостоятельно возводить новые постройки и платить налоги, а вы должны обеспечить им комфортные условия проживания. Это большой шаг вперед по сравнению с тем, что Bethesda сделала в базовой игре.

NexusMods

LooksMenu ощутимо расширяет возможности редактора внешности Fallout 4, который многие, опять же, ругали за примитивность. Мод предлагает более тонкую настройку черт лица, большой набор всяческой косметики, новые текстуры кожи и удобный интерфейс. Ничего революционного, но кастомизации никогда не бывает слишком много.

NexusMods

Еще одна косметическая модификация, которая совершенствует другой аспект создания персонажа — форму, пропорции тела и одежду. BodySlide позволяет настроить ширину плеч, объем талии, длину конечностей: иными словами, практически все нюансы туловища персонажа. А при помощи Outfit Studio можно слегка изменить поведение моделей одежды, чтобы различная броня и другие наряды нормально смотрелись на видоизмененных телах.

NexusMods

Armorsmith Extended, как можно догадаться по названию, серьезно перерабатывает многие механики, связанные с персонализацией экипировки. Новые моды для брони и ребаланс старых, косметические правки, рецепты для крафтинга новых комплектов, возможность носить головные уборы вместе с банданами, противогазами и другими аксессуарами. Незаменимая вещь для всех, кто ценит эстетику и функциональность пост-апокалиптических доспехов.

NexusMods

Мод Better Companions исправляет характерную для игр Bethesda проблему — отвратительный искусственный интеллект напарников. Авторы модификации вернули всем компаньонам недостающие перки и наградили их уникальными способностями, а также научили вовремя менять оружие для ближнего и дальнего боя. Полный список изменений гораздо обширнее, но перечислять их ни к чему: достаточно лишь сказать, что Better Companions действительно делает спутников заметно лучше.

Раздражают ситуации, когда очередной NPC встал прямо перед дверью и загородил проход? Хочется вернуть вернуть в Fallout 4 знаменитый драконий крик из Skyrim? Вы обратились по адресу — Get Out Of My Face добавляет в игру возможность с силой оттолкнуть от себя любого персонажа. Поначалу этот перк работает только на дружественных NPC в поселениях, но после прокачки толкать можно будет буквально кого угодно — включая врагов. Это и смешно, и практично.

Если вам недостает инфраструктуры на пустошах, то есть смысл обратить внимания на Subway Runner. Эта модификация соединяет заброшенные станции метро железнодорожными туннелями, где обитают рейдеры, супер-мутанты, гули и прочая нечисть. Исследование подземки будет непростой и довольно опасной задачей, но если вы сможете полностью зачистить метрополитен, то вашей наградой станет рабочая сеть поездов для быстрого перемещения по миру.

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