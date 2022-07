Десять лучших модов для Fallout 4

Мод Better Companions исправляет характерную для игр Bethesda проблему — отвратительный искусственный интеллект напарников. Авторы модификации вернули всем компаньонам недостающие перки и наградили их уникальными способностями, а также научили вовремя менять оружие для ближнего и дальнего боя. Полный список изменений гораздо обширнее, но перечислять их ни к чему: достаточно лишь сказать, что Better Companions действительно делает спутников заметно лучше.

Раздражают ситуации, когда очередной NPC встал прямо перед дверью и загородил проход? Хочется вернуть вернуть в Fallout 4 знаменитый драконий крик из Skyrim? Вы обратились по адресу — Get Out Of My Face добавляет в игру возможность с силой оттолкнуть от себя любого персонажа. Поначалу этот перк работает только на дружественных NPC в поселениях, но после прокачки толкать можно будет буквально кого угодно — включая врагов. Это и смешно, и практично.