Геймдиректор The Last of Us и Uncharted вернулся в индустрию с громким анонсом

Брюс Стрейли, один из геймдиректоров The Last of Us и Uncharted 4: A Thief's End, покинул Naughty Dog почти пять лет назад, после 18 лет работы в студии, выразив желание «двигаться дальше». И теперь автор представил свою новую команду — Wildflower Interactive.