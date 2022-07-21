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17 минут назад

Один из геймдиректоров The Last of Us и Uncharted&nbsp;4 открыл новую студию

Игромания.ру

Брюс Стрейли, один из геймдиректоров The Last of Us и Uncharted 4: A Thief's End, покинул Naughty Dog почти пять лет назад, после 18 лет работы в студии, выразив желание «двигаться дальше». И теперь автор представил свою новую команду — Wildflower Interactive.

Геймдиректор The Last of Us и Uncharted вернулся в индустрию с громким анонсом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчик признался, что в 2017 году, после ухода из индустрии, и не думал, что когда-нибудь захочет снова создавать игры. Но время шло, в голову Стрейли приходили новые идеи, он с друзьями стал создавать прототипы... И всё это вылилось в то, что он понял: пора создавать компанию и нанимать профессиональных и порядочных людей. Так что сейчас студия активно ищет сотрудников для создания новой игры.

В настоящее время в состав студии, помимо Стрейли, входят ещё 10 человек. При этом у Wildflower Interactive уже некая договорённость с партнёром, который поддерживает начинания студии и поможет достичь её цели.

Игры,Брюс Стрейли,
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