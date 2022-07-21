Геймдиректор The Last of Us и Uncharted вернулся в индустрию с громким анонсом

Брюс Стрейли , один из геймдиректоров The Last of Us и Uncharted 4: A Thief's End, покинул Naughty Dog почти пять лет назад, после 18 лет работы в студии, выразив желание «двигаться дальше». И теперь автор представил свою новую команду — Wildflower Interactive.

Разработчик признался, что в 2017 году, после ухода из индустрии, и не думал, что когда-нибудь захочет снова создавать игры. Но время шло, в голову Стрейли приходили новые идеи, он с друзьями стал создавать прототипы... И всё это вылилось в то, что он понял: пора создавать компанию и нанимать профессиональных и порядочных людей. Так что сейчас студия активно ищет сотрудников для создания новой игры.