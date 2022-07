В сеть утёк геймплей ремейка The Last of Us

Новый день — новая утечка по готовящемуся ремейку The Last of Us. На этот раз следом за роликом из начала игры, скриншотами и деталями проекта в сети появился полноценный геймплейный ролик игры.

При этом в ремейке должны быть новые возможности для большей доступности, как это было сделано в The Last of Us: Part II. Схожим образом реализовано и улучшение Джоэлом оружия.Напомним, ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5, а потом появится и на PC.