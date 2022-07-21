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38 минут назад

В сеть утёк геймплей ремейка The Last of Us

Игромания.ру

Новый день — новая утечка по готовящемуся ремейку The Last of Us. На этот раз следом за роликом из начала игры, скриншотами и деталями проекта в сети появился полноценный геймплейный ролик игры.

В сеть утёк геймплей ремейка The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Если точнее, две с половиной минуты игры, где мы сражаемся с врагами, управляя Джоэлом.

Напомним, вчерашняя утечка утверждала, что в ремейке нет геймплейных улучшений — по большей части они затрагивают визуальный ряд, в том числе анимации, а также звуки. Также он отмечает, что игра поддерживает технологию VRR и два режима: 4K и 40 FPS или до 4K и 60 FPS.

Видео

При этом в ремейке должны быть новые возможности для большей доступности, как это было сделано в The Last of Us: Part II. Схожим образом реализовано и улучшение Джоэлом оружия.Напомним, ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5, а потом появится и на PC.

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