В сеть утёк геймплей ремейка The Last of Us

Новый день — новая утечка по готовящемуся ремейку The Last of Us. На этот раз следом за роликом из начала игры, скриншотами и деталями проекта в сети появился полноценный геймплейный ролик игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Если точнее, две с половиной минуты игры, где мы сражаемся с врагами, управляя Джоэлом.

Напомним, вчерашняя утечка утверждала, что в ремейке нет геймплейных улучшений — по большей части они затрагивают визуальный ряд, в том числе анимации, а также звуки. Также он отмечает, что игра поддерживает технологию VRR и два режима: 4K и 40 FPS или до 4K и 60 FPS.