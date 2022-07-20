Хидео Кодзима изначально хотел назвать Metal Gear 2 иначе

Но хоть Кодзима и не собирался добавлять часть с «Metal Gear 2» в заголовок, представители отдела продаж не согласились с его идеей. В результате получилась смесь из двух наименований.Metal Gear 2: Solid Snake появилась на прилавках в 1990 году для консоли MSX2, затем проект включили в версию MGS3 для PS2, а позже игру добавили и в издание HD-версии MGS3 для PS3, Xbox 360 и PS Vita.