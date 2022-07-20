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21 минуту назад

Хидео Кодзима изначально хотел назвать Metal Gear 2: Solid Snake иначе

Игромания.ру

Недавно Metal Gear 2: Solid Snake стукнуло 32 года с момента релиза, а Хидео Кодзима поделился интересным фактом о проекте в честь важной даты.

Хидео Кодзима изначально хотел назвать Metal Gear 2 иначе
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, изначально он планировал выпустить игру под другим названием:

Я планировал сделать название сиквела в стиле «Индианы Джонса», оставив лишь имя главного героя.
Хидео Кодзима

Но хоть Кодзима и не собирался добавлять часть с «Metal Gear 2» в заголовок, представители отдела продаж не согласились с его идеей. В результате получилась смесь из двух наименований.Metal Gear 2: Solid Snake появилась на прилавках в 1990 году для консоли MSX2, затем проект включили в версию MGS3 для PS2, а позже игру добавили и в издание HD-версии MGS3 для PS3, Xbox 360 и PS Vita.

Игры,Хидео Кодзима,
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