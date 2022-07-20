Кошки, змеи, гуси и грифоны: шесть лучших игр про животных

Вчера наконец-таки состоялся релиз Stray — фантастического симулятора бродячего кота, который быстро стал одной из самых высоко оцененных игр года. Милейший рыжий котик-протагонист покорил как рядовых геймеров, так и профессиональных критиков, однако это далеко не первая (и не последняя) игра, где на главных ролях выступают животные. Мы вспомнили еще несколько занимательных примеров.

Фото: Annapurna Interactive Annapurna Interactive

Catlateral Damage

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Задолго до того, как Stray появилась на горизонте, разработчики Catlateral Damage уже придумали симулятор кота — домашнего, но невероятно вредного. Главный герой (или героиня) игры хочет лишь одного: создать как можно больший бардак и лечь спать, свернувшись калачиком. Для этого предстоит сбрасывать со столов офисные принадлежности, как бы невзначай бить посуду, разматывать рулоны туалетной бумаги в уборной — иными словами, творить хаос и портить все, что плохо лежит. Самое то, если вы давно хотели ощутить себя в шкуре собственного кота-проказника

Manekoware

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game можно смело назвать главной игровой сенсацией 2020 года, и на то есть все причины: этот проект неожиданно органично совмещает хороший юмор и неглупые головоломки. Отвратительный характер гусей знаком каждому, кто хоть раз встречал этих вредных птиц, но разработчики выжали из него максимум комедии. Крылатый ужас терроризирует маленький городок, надоедая то невинному садовнику, то посетителям кафе, то маленьким детям — иначе не получится раздобыть предметы, чтобы организовать себе идеальный пикник в парке. Сами виноваты.

Panic

Goat Simulator

До того, как «Безымянная игра про гуся» захватила Интернет, одной из главных забав игровых YouTube-блогеров была Goat Simulator — пожалуй, название игры говорит само за себя. Козлы сами по себе довольно странные: их вытянутые зрачки, длинные языки, бородки, феерически нелепые крики. Разработчики просто добавили ко всему этому нарочито дурацкий открытый мир, забагованную ragdoll-физику и тонну пасхалок — в итоге получился один из самых глупых, но в то же время популярных «симуляторов» последних десяти лет.

Coffee Stain Publishing

SkateBIRD

Опять же, название игры прекрасно описывает суть SkateBIRD — это симулятор скейтбординга, где маленькие птички выделывают крутые трюки на фингербордах, разъезжая по миниатюрным скейтпаркам. Они собраны из журналов, детских игрушек, склеенного скотчем картона, пластиковых трубочек — короче говоря, из подручного хлама. Казалось бы, идея игры звучит нелепо, но нет: возможность махать крыльями во время трюков действительно меняет ощущения от геймплея. К тому же, возможность наряжать всяких воробушков и певчих птиц в смешные шляпы гарантированно вызовет улыбку.

Glass Bottom Games

Snake Pass

Рептилии в целом и змеи в частности все еще считаются не слишком популярными питомцами: многие люди находят хладнокровных, чешуйчатых созданий неприятными и считают, что они не способны проявлять симпатию к своим хозяевам. Главный герой платформера Snake Pass — очаровательный змей, который отправляется в путешествие вместе со своей подругой-колибри. Но так как питон не физически не может прыгать, преодолевать препятствия ему предстоит другим способом: извиваясь по колоннам, стволам бамбука и деревьям. Не дайте мультяшной внешности игры себя обмануть — на самом деле она бросает неожиданно серьезный вызов, потому что главным героем действительно непросто управлять. Но оно того стоит.

Secret Mode

The Last Guardian

The Last Guardian может выглядеть немного лишней в сегодняшней подборке, но культовый долгострой от авторов Ico и Shadow of the Colossus заслуживает отдельного упоминания. Эта игра невероятно правдоподобно передает опыт коммуникации между человеком и животным, где обе стороны иногда прекрасно понимают друг друга, а иногда не могут найти общий язык. Трико, похожий на помесь птицы, енота и кота, ведет себя точь-в-точь как домашний питомец. Не всегда послушный, но неизменно верный и готовый скрасить одиночество. Искусственный интеллект Трико делает прохождение игры не всегда приятным занятием, зато The Last Guardian дарит впечатления, которые больше нигде не найти.