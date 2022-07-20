Как получить робуксы Roblox бесплатно

Roblox — это мир, полный самых разных игр, людей и персонажей. Самые интересные его функции (например, кастомизация персонажа) заперты за робуксами: внутриигровой валютой, доступной для покупки на сайте разработчиков. Не хватает денег? Без паники — сейчас мы расскажем, как можно получить робуксы бесплатно.

Фото: Roblox Corporation Roblox Corporation

Что такое робуксы

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Робуксы — это уникальная игровая валюта Roblox, которую можно потратить на множество вещей. Например, за робуксы можно купить различные предметы одежды для аватара, или приобрести бонусы в тех или иных играх: VIP-пропуски, возможность играть на частных серверах, виртуальные дома, питомцев, косметические предметы и так далее.

Самый простой и безопасный способ получить робуксы — это купить их на официальном сайте Roblox. Минимальный пакет на 400 робуксов стоит $4,99: сторонние площадки от третьих лиц зачастую предлагают более выгодные цены, однако при покупке через сайт разработчиков вы гарантированно получите то, за что заплатили. Более того, если администрация стороннего сайта обманет вас, потраченные деньги вам никто не вернет — имейте это в виду.

Roblox Corporation

Помимо этого, получать робуксы также можно за продление ежемесячной премиум-подписки: она не только открывает доступ к эксклюзивным предложениям и функциям, но и позволяет каждый месяц накапливать валюту в качестве подарка. Сумма будет зависеть от стоимости абонемента.

Premium 450 ($4,99 ежемесячно) — 450 робуксов

Premium 1000 ($9,99 ежемесячно) — 1000 робуксов

Premium 2200 ($19,99 ежемесячно) — 2200 робуксов

Способы заработка робуксов

Прежде всего, заранее предупредим, что гарантированных способов получить бесплатные робуксы просто не существует. На различных сайтах могут встречаться объявления о читах или программах, способных сгенерировать робуксы из пустого воздуха, но это обман: мошенники всего лишь пытаются получить данные вашего аккаунта или заразить ваше устройство вредоносным софтом. Ни в коем случае не распространяйте информацию вашей учетной записи и не скачивайте программы из сомнительных источников, даже при наличии якобы хороших отзывов.

Тем не менее, получить бесплатные робуксы вне официального магазина Roblox все же возможно. Среди актуальных методов можно выделить следующие.

Roblox Corporation

Реферальная программа

До недавнего времени — один из самых популярных методов заработка робуксов. Раньше любой пользователь мог создать собственную реферальную ссылку в личном кабинете и поделиться ей в любой социальной сети, чтобы привлекать новых игроков. Если кто-то переходил по этой ссылке и покупал робуксы в официальном магазине, то владелец ссылки получал 5% комиссии: например, доход от покупки пакета на 400 робуксов составил бы 20. Сумма маленькая, но из-за того, что ссылка работала постоянно, пользователи могли получать комиссию много раз.

Сейчас этот метод больше не поддерживается, так как разработчики приостановили реферальную программу. Теперь создавать ссылки могут лишь зарубежные YouTube-блогеры и другие инфлюенсеры, чьи заявки были рассмотрены и одобрены создателями Roblox в рамках программы «Видеозвезды».

Раздачи промо-кодов в социальных сетях

Roblox — крайне популярная игра, так что в любой социальной сети можно найти крупные сообщества игроков. Администраторы таких ресурсов нередко проводят раздачи подарочных промо-кодов на робуксы и всяческие розыгрыши, для участия в которых, как правило, требуется лишь сделать репост записи или оставить комментарий.

Сайты для заработка

В Интернете существует множество сайтов, где можно выполнять задания, чтобы в награду получать бесплатные робуксы. Некоторые платформы награждают валютой за прохождение опросов, другие предлагают играть в бесплатные игры, третьи просят загрузить на телефон приложения или посмотреть рекламные ролики. Подобные платформы действительно работают, но будьте осторожны: среди таких сайтов найдется немало мошенников, которые отказываются выплачивать вознаграждение. Обязательно проверьте отзывы о той или иной платформе на других сайтах, прежде чем тратить время.

Создание собственной игры