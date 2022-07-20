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1 час назад

Стратегию Into the Breach бесплатно улучшили до Advanced Edition

Игромания.ру

Создатели Into the Breach, как и обещали, обновили стратегию на PC и Nintendo Switch до издания Advanced Edition. Кроме того, теперь запустить игру можно на Android и iOS — если у вас есть подписка на Netflix. Там игрокам также доступен весь контент Advanced Edition.

Стратегию Into the Breach выпустили на телефоны b бесплатно улучшили
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В состав обновлённого издания, помимо контента базовой игры, входят: пять новых отрядов мехов и новые виды оружия (около сорока); новые пилоты и новые способности пилотов; новые враги, боссы и миссии; самый высокий уровень сложности; новая музыка композитора Бена Пранти; и много чего ещё.

Напомним, изначально Into the Breach вышла ещё в 2018 году, а до конца 2022-го ожидается физическое издание стратегии для Nintendo Switch.

Игры,Netflix,
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