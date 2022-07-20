Стратегию Into the Breach выпустили на телефоны b бесплатно улучшили

Создатели Into the Breach, как и обещали, обновили стратегию на PC и Nintendo Switch до издания Advanced Edition. Кроме того, теперь запустить игру можно на Android и iOS — если у вас есть подписка на Netflix. Там игрокам также доступен весь контент Advanced Edition.
В состав обновлённого издания, помимо контента базовой игры, входят: пять новых отрядов мехов и новые виды оружия (около сорока); новые пилоты и новые способности пилотов; новые враги, боссы и миссии; самый высокий уровень сложности; новая музыка композитора Бена Пранти; и много чего ещё.
Напомним, изначально Into the Breach вышла ещё в 2018 году, а до конца 2022-го ожидается физическое издание стратегии для Nintendo Switch.