Российский канал Pro Hi-Tech протестировал новую видеокарту Intel

YouTube-канал PRO Hi-Tech опубликовал результаты тестирования видеокарты Intel Arc A380 — младшего представителя дебютной линейки десктопных GPU от Intel. На данный момент устройство продается только в Китае, однако ведущие канала смогли раздобыть ее через импорт. Собрали главные выводы и результаты тестирования.

Фото: Intel Intel

Конструкция, энергопотребление и нагрев

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Блок охлаждения легко отделяется от платы: он состоит из алюминиевых радиаторов, через которые проходит одна медно-никелированная трубка. Для бюджетной видеокарты здесь нет ничего необычного или выдающегося. На самой плате же размещен 6-нм процессор, три чипа памяти Samsung и две линии питания.

Что касается энергопотребления и температур, специалисты PRO Hi-Tech прогнали A380 через популярный бенчмарк Geeks3D FurMark. Там максимальная температура GPU и чипов составила 52°C, тогда как потребление электричества не превышало 45 Вт. Первый показатель вызывает вопросы: во время простоя эти компоненты видеокарты имеют разную температуру, однако под нагрузкой нагреваются одинаково — возможно, датчик считывает некорректную информацию. При максимально возможной нагрузке в игре А380 выдает примерно схожие цифры: температуры колеблются в районе 42-44°C.

Resizable BAR и разгон видеокарты

Будучи видеокартой от Intel, A380 поддерживает технологию NVIDIA Resizable BAR, которая позволяет процессору использовать полный стек видеопамяти GPU. По задумке это должно повышать производительность, однако в случае А380 результаты получаются смешанными. Resizable BAR снижает вероятность возникновения фризов, но не слишком повышает быстродействие. Более того, видеокарта не смогла повторить собственные значения fps при повторных проверках.

В то же время, оверклокинг устройства при помощи специальной утилиты от Intel обеспечивает значительный прирост производительности: достаточно лишь повысить лимиты мощности и напряжения видеокарты. Тактовая частота GPU от этого возрастет всего на 100 МГц, однако результаты станут гораздо лучше — пускай в большинстве новых игр А380 и не сможет выдать стабильные 60 fps.

Результаты тестирования

Эксперты PRO Hi-Tech проверяли производительность А380 на компьютере, который оснащен процессором Core i5-12600K — младшим CPU из последней линейки Intel. Соперником видеокарты выступила GeForce GTX 1650, недавняя видеокарта NVIDIA из той же ценовой категории. Графические настройки игр варьируются от низких до средних в разрешении FullHD: параметры графики подбирались таким образом, чтобы выжать максимум из обоих GPU.

Так, в Watch Dogs: Legion видеокарта Intel проигрывает устройству NVIDIA: на низких настройках графики они выдают 49 и 62 fps соответственно. Разрыв существенный, однако он практически полностью исчезает при разгоне. При повышении лимитов A380 показывает значительно лучший результат — 61 fps. Хотя задержка в 37 кадров все равно находится на опасной отметке.

PRO Hi-Tech

Поездка по Найт-сити в Cyberpunk 2077 показывает схожие цифры. В заводской конфигурации А380 (37 fps, 0,1% — 14) значительно отстает от GTX 1650 (42 fps, 0,1% — 24). На видеокарте Intel игра критически тормозит, но оверклокинг повышает производительность до 51 fps и выводит задержку кадров на приемлемый уровень.

PRO Hi-Tech

Doom Eternal не получилось запустить на разогнанной на 100 МГц A380 — она, как и следующая игра, послужившая бенчмарком, просто отказалась включаться при таких параметрах. Тем не менее, даже при меньшем разгоне разница между заводской и настроенной конфигурациями огромная. Стандартная A380 выдает всего 64 fps, тогда как разогнанная — аж 102 fps. Ровно на один кадр в секунду больше, чем GTX 1650, хотя там ситуация с задержкой чуть лучше: 63 fps вместо 49 на обычной и 45 на разогнанной A380.

PRO Hi-Tech

ПК-версия God of War демонстрирует примерно такой же расклад. По умолчанию А380 выдает всего лишь 32 fps при задержке в 27 кадров — это едва играбельные показатели. Тем временем, GTX 1650 справляется без особых проблем: 51 fps и 45 кадров задержки. Видеокарту от Intel вновь спасает оверклокинг — разогнанная видеокарта выдает 45 fps при 0,1% в 38 кадров. Судя по всему, на производительность влияет именно повышение лимита энергопотребления.

PRO Hi-Tech

А вот в профессиональном софте для редактирования видео и 3D-моделирования А380 проигрывает GTX 1650 по всем фронтам. Рендер ролика в DaVinci Resolve 17 занял почти восемь минут (против четырех с половиной на GPU NVIDIA), причем разгон помог сэкономить лишь 30 секунд. Встроенный бенчмарк редактора «Компас 3D V20» присвоил обеим конфигурациям А380 всего 35 баллов, тогда как GTX 1650 получила 113.

Вывод