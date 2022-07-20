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1 час назад

Российского стримера забанили на Twitch за флаг страны

Cq.ru

Аккаунт российского стримера Ивана dedbaldesh Багнюка на Twitch был заблокирован. Причиной стало наличие в профиле контента, «содержащего дискриминационные высказывания, символы или эмблемы групп, разжигающие ненависть». Иван считает, что его забанили из-за национального флага России, который использовался на трансляциях и на аватарке его канала.

Российского стримера забанили за флаг страны
Фото: rabota.rurabota.ru

По словам Ивана, в течение недели каждый его стрим репортили из-за аватарки и фотографии стримера в футболке с триколором.

CQ

Другой российский стример, Илья Мэддисон, назвал бан dedbaldesh «забавным». Он также в очередной раз призвал отечественных контент-мейкеров бойкотировать платформу Twitch.

Вряд ли лысая голова может вызывать ненависть, так что делаю вывод: причиной бана стал флаг РФ на аватаре стримера. Так что у администрации портала Twitch наш государственный флаг вызывает ненависть, за которую банят.

Игры,Илья Мэддисон,
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