Общий тираж серии Final Fantasy X превысил 20,8 млн копий

Вчера исполнился 21 год с релиза Final Fantasy X на PlayStation 2 в Японии, после чего игра начала своё триумфальное шествие по всему миру.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

И теперь Square Enix сообщила, что общий тираж серии, включающие поставки в магазины и цифровые продажи как Final Fantasy X, так и Final Fantasy X-2 с ремастерами, по состоянию на сентябрь прошлого года превышает 20,8 млн копий.

Как добавляют на Gematsu, в октябре 2013 года, то есть незадолго до релиза ремастеров, продажи серии составляли более 14 млн копий. А это означает, что ремастеры продались тиражом ещё в 6,8 млн копий.