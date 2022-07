Утекли скриншоты и катсцена из ремейка The Last of Us

Студии Naughty Dog с ремейком The Last of Us явно не везёт. Сначала до начала Summer Game Fest слили анонс игры, а затем стали появляться различные утечки, которые раскрывают детали игры и показывают её раньше времени.

Такая произошла и на Reddit, которая разлетелась по другим местам, включая форум ResetEra. В сеть попали свежие кадры ремейка, которые сразу же сравнили с оригиналом. Также можно увидеть фрагменты из пролога, а ещё видео из начала игры с Джоэлом и его дочерью Сарой.

Если вы не играли в оригинальную The Last of Us, то лучше не смотрите этот ролик. В нём спойлеры!

Также в утечке были и некоторые технические характеристики игры. Отмечается, что геймплей никак не изменился, его формула осталась прежней. Весомая часть улучшений пришлась на анимации и звук. Также в игре должна быть поддержка VRR, а на PS5 будет два режима: с поддержкой 4K-разрешения при 40 FPS и с поддержкой того же 4K, но уже в 60 FPS.

