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32 минуты назад

Перезапуск Saints Row уже готов

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики перезапуска Saints Row из студии Volition объявили, что проект «ушёл на золото», то есть в печать. Никаких переносов не будет, релиз игры состоится 23 августа.

Перезапуск Saints Row готов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новая часть франшизы выйдет без какого-либо названия или цифр. Это будет полноценный перезапуск серии, но основные фишки в ней останутся. В игре всё так же можно будет устраивать вакханалию, изучать мир и выполнять множество заданий.

Ранее Volition выпустила редактор персонажей Saints Row в виде бесплатной игры. Она не вышла в России, поэтому для скачивания нужно использовать другую страну. Созданного персонажа в этом редакторе можно будет перенести в полноценную версию игры после релиза.

Выход проекта состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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