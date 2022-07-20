Перезапуск Saints Row готов

Разработчики перезапуска Saints Row из студии Volition объявили, что проект «ушёл на золото», то есть в печать. Никаких переносов не будет, релиз игры состоится 23 августа.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Новая часть франшизы выйдет без какого-либо названия или цифр. Это будет полноценный перезапуск серии, но основные фишки в ней останутся. В игре всё так же можно будет устраивать вакханалию, изучать мир и выполнять множество заданий.

Ранее Volition выпустила редактор персонажей Saints Row в виде бесплатной игры. Она не вышла в России, поэтому для скачивания нужно использовать другую страну. Созданного персонажа в этом редакторе можно будет перенести в полноценную версию игры после релиза.