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1 час назад

Lego выпустила конструктор в виде консоли Atari 2600 в честь 50-летия компании

Газета.Ruиещё 1

Компания Lego создала конструктор в виде игровой консоли Atari 2600 в честь 50-летия производителя. Информация о наборе появилась на официальном сайте Lego.

LEGO выпустила набор с легендарной игровой консолью
Фото: LEGOLEGO

В набор входят 2532 детали, из которых можно собрать саму консоль в натуральную величину, джойстик и три картриджа с играми Asteroids, Adventure и Centipede, которые можно будет вставить в устройство. Для каждой из игр можно будет также собрать небольшую диораму.

Кроме того, консоль можно будет «открыть» — внутри нее спрятана диорама гостиной с мини-фигуркой человека, играющего в приставку.

Стоимость набора составит $239,99 (около 13 тыс. руб.). Его релиз запланирован на 1 августа 2022 года.

Компания Atari представила консоль Atari 2600 в 1977 году на выставке потребительской электроники CES в Чикаго. Корпус устройства был стилизован под дерево. В комплект входили два джойстика, два дополнительных контроллера и картридж с игрой Combat. В 1978 году продажи Atari 2600 превысили 550 тысяч единиц.

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