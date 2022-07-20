LEGO выпустила набор с легендарной игровой консолью

Компания Lego создала конструктор в виде игровой консоли Atari 2600 в честь 50-летия производителя. Информация о наборе появилась на официальном сайте Lego.

Фото: LEGO LEGO

В набор входят 2532 детали, из которых можно собрать саму консоль в натуральную величину, джойстик и три картриджа с играми Asteroids, Adventure и Centipede, которые можно будет вставить в устройство. Для каждой из игр можно будет также собрать небольшую диораму.

Кроме того, консоль можно будет «открыть» — внутри нее спрятана диорама гостиной с мини-фигуркой человека, играющего в приставку.

Стоимость набора составит $239,99 (около 13 тыс. руб.). Его релиз запланирован на 1 августа 2022 года.