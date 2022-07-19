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1 час назад

Sony приобретает киберспортивную платформу Repeat.gg

Игромания.ру

Sony решила приобрести киберспортивную платформу Repeat.gg, где проводят различные турниры по крупным играм вроде Fortnite, League of Legends и так далее.

Sony приобретает киберспортивную платформу
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ещё на платформе устраивают асинхронные соревнования, когда игрокам не требуется одновременно быть в сети, чтобы состязаться между собой. Repeat отслеживает статистику пользователей, награждая их на основе тех или иных успехов.

По словам представителей платформы, новая сделка откроет им доступ к дополнительным ресурсам, играм и технологиям — всё это поможет площадке достичь очередных высот и добавить дополнительные функции.

При этом Repeat и дальше будет поддерживать другие консоли, PC и мобильные платформы. В общей сложности на площадке было проведено свыше 100 тысяч турниров, в которых поучаствовало больше 2,3 млн игроков.

Это лишь очередной шаг в развитии киберспортивного направления для Sony — ранее она приобрела турнир Evolution Championship Series, который сфокусирован на файтингах.

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