Sony приобретает киберспортивную платформу

Sony решила приобрести киберспортивную платформу Repeat.gg, где проводят различные турниры по крупным играм вроде Fortnite, League of Legends и так далее.
Ещё на платформе устраивают асинхронные соревнования, когда игрокам не требуется одновременно быть в сети, чтобы состязаться между собой. Repeat отслеживает статистику пользователей, награждая их на основе тех или иных успехов.
По словам представителей платформы, новая сделка откроет им доступ к дополнительным ресурсам, играм и технологиям — всё это поможет площадке достичь очередных высот и добавить дополнительные функции.
При этом Repeat и дальше будет поддерживать другие консоли, PC и мобильные платформы. В общей сложности на площадке было проведено свыше 100 тысяч турниров, в которых поучаствовало больше 2,3 млн игроков.
Это лишь очередной шаг в развитии киберспортивного направления для Sony — ранее она приобрела турнир Evolution Championship Series, который сфокусирован на файтингах.