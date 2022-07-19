Авторы Dead Cells рассказали, что ждет игру

Создатели Dead Cells решили отметить, что готовы продолжать заниматься активной поддержкой игры, и представили дорожную карту развития проекта на этот год. Отметив при этом, что 2023-й будет самым захватывающим за всю историю экшена!

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ну а пока что игроков ждут следующие улучшения:

летом разработчики добавят «панчаки» или «сковородные нунчаки» и новый облик, изменят баланс, добавят контент из Soul Knight, возможность погладить питомца и не только. Сейчас проходит альфа-тестирование обновления;

осенью в Dead Cells появится локация для режима (точнее, режимов, отличающихся деталями) Boss Rush, где игрокам предстоит сражаться со всеми встреченными ранее боссами один из другим. А в будущем вероятно и то, что разработчики добавят таблицу лидеров;

и перед Новым годом ожидается ещё одно обновление, о котором пока что ничего не рассказывают.