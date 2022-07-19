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19 минут назад

Авторы Dead Cells рассказали планах на игру и пообещали «захватывающий» 2023 год

Создатели Dead Cells решили отметить, что готовы продолжать заниматься активной поддержкой игры, и представили дорожную карту развития проекта на этот год. Отметив при этом, что 2023-й будет самым захватывающим за всю историю экшена!

Авторы Dead Cells рассказали, что ждет игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ну а пока что игроков ждут следующие улучшения:

  • летом разработчики добавят «панчаки» или «сковородные нунчаки» и новый облик, изменят баланс, добавят контент из Soul Knight, возможность погладить питомца и не только. Сейчас проходит альфа-тестирование обновления;
  • осенью в Dead Cells появится локация для режима (точнее, режимов, отличающихся деталями) Boss Rush, где игрокам предстоит сражаться со всеми встреченными ранее боссами один из другим. А в будущем вероятно и то, что разработчики добавят таблицу лидеров;
  • и перед Новым годом ожидается ещё одно обновление, о котором пока что ничего не рассказывают.

Напомним, Dead Cells вышла ещё в 2018 году на PS4, Xbox One, Switch и PC, после чего также появилась на iOS и Android.

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