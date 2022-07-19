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1 час назад

Стример предложил 1,1 млн рублей за прохождение Halo 2 на особой сложности

Чемпионат.com

Популярный блогер penguinz0 организовал один из самых безумных челленджей в истории игровой индустрии. Он предложил $ 20 000 (около 1,1 млн рублей) любому, кто пройдёт культовую Halo 2 на легендарной сложности со всеми усложняющими модификаторами без единой смерти.

Стример предложил 1,1 млн рублей за прохождение Halo 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Речь идёт о LASO (Legendary All Skulls On) — пользовательских настройках уровня сложности, которые, к примеру, в разы увеличивают здоровье противников и уменьшает броню самого Мастера Чифа. Словом, это практически невозможное испытание даже для самых отъявленных любителей серии, ведь Halo всегда славилась продвинутыми ботами, которые прячутся за укрытиями, умеют окружать главного героя и убегают от гранат.

Конечно, на слово теоретическому победителю никто не поверит, поэтому своё прохождение он должен транслировать на стриминговых площадках. При этом он должен отключить один из модификаторов, который позволяет главному герою становиться невидимым.

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