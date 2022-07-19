Стример предложил 1,1 млн рублей за прохождение Halo 2

Популярный блогер penguinz0 организовал один из самых безумных челленджей в истории игровой индустрии. Он предложил $ 20 000 (около 1,1 млн рублей) любому, кто пройдёт культовую Halo 2 на легендарной сложности со всеми усложняющими модификаторами без единой смерти.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Речь идёт о LASO (Legendary All Skulls On) — пользовательских настройках уровня сложности, которые, к примеру, в разы увеличивают здоровье противников и уменьшает броню самого Мастера Чифа. Словом, это практически невозможное испытание даже для самых отъявленных любителей серии, ведь Halo всегда славилась продвинутыми ботами, которые прячутся за укрытиями, умеют окружать главного героя и убегают от гранат.