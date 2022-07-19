Первое фото со съемок сериала Fallout

Collider опубликовал фотографии со съемочной площадки грядущей сериальной адаптации от Amazon популярной игровой франшизы Fallout. Среди декораций можно заметить стилизованные автомобили и супермаркет Super Duper Mart.

Фото: Bethesda Game Studios Bethesda Game Studios

Отмечается, что декорации были замечены в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк. Именно там находится старый супермаркет, переделанный под Super Duper Mart, подвергшийся ядерному облучению. На фотографиях также можно заметить несколько разрушенных автомобилей эпохи ретро-футуризма 50-х годов, в котором «застрял» мир Fallout.

Супермаркет Super Duper Mart впервые появился в Fallout 3 в 2008 года и с тех пор фигурировал во всех играх серии, включая Fallout 4, Fallout 76 и Fallout Shelter. Реклама супермаркета также появлялась в игре Fallout: New Vegas.

Fallout — одна из популярнейших игр студии Bethesda, не раз получившая награды «Игра года». По сюжету игроки путешествуют по миру, который был разрушен в результате ядерной войны в 2077 году. Выжившие укрылись в подземных бункерах, известных как убежища. События основных игр серии разворачиваются спустя столетия после ядерного удара, и в них главный герой покидает убежище, пытаясь выжить в разрушенном мире.