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20 минут назад

Опубликованы первые фото со съемок сериала Fallout

Газета.Ru

Collider опубликовал фотографии со съемочной площадки грядущей сериальной адаптации от Amazon популярной игровой франшизы Fallout. Среди декораций можно заметить стилизованные автомобили и супермаркет Super Duper Mart.

Первое фото со съемок сериала Fallout
Фото: Bethesda Game StudiosBethesda Game Studios

Отмечается, что декорации были замечены в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк. Именно там находится старый супермаркет, переделанный под Super Duper Mart, подвергшийся ядерному облучению. На фотографиях также можно заметить несколько разрушенных автомобилей эпохи ретро-футуризма 50-х годов, в котором «застрял» мир Fallout.

Супермаркет Super Duper Mart впервые появился в Fallout 3 в 2008 года и с тех пор фигурировал во всех играх серии, включая Fallout 4, Fallout 76 и Fallout Shelter. Реклама супермаркета также появлялась в игре Fallout: New Vegas.

Fallout — одна из популярнейших игр студии Bethesda, не раз получившая награды «Игра года». По сюжету игроки путешествуют по миру, который был разрушен в результате ядерной войны в 2077 году. Выжившие укрылись в подземных бункерах, известных как убежища. События основных игр серии разворачиваются спустя столетия после ядерного удара, и в них главный герой покидает убежище, пытаясь выжить в разрушенном мире.

Шоураннерами сериала выступают Джонатан Нолан и Лиза Джой, авторы «Мира Дикого Запада», а одни из главных ролей достались Элле Пернелл и Уолтону Гоггинсу. Дата выхода сериала по мотивам Fallout, съемки которого стартовали в конце июня, пока не сообщается.

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