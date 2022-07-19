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1 час назад

Инсайдер: видеокарта GeForce RTX 4090 на 60% быстрее GeForce RTX 3090 Ti

Газета.Ru

Видеокарта GeForce RTX 4090 прошла первые тесты и набрала в тесте 3DMark Time Spy Extreme свыше 19 000 баллов, об этом сообщил авторитетный инсайдер @kopite7kimi в своем Twitter-аккаунте.

Инсайдер: видеокарта GeForce RTX 4090 на 60% быстрее GeForce RTX 3090 Ti
Фото: NVIDIANVIDIA

Если эта информация соответствует действительности, то новая видеокарта будет на 60% быстрее RTX 3090 Ti и на 90% быстрее RTX 3090. Согласно ранее опубликованным слухам, RTX 4090 получит чип AD102-300-A1, содержащий 16 384 графических ядра, что на 52% больше, чем у RTX 3090 Ti, 24 ГБ видеопамяти, а также частоту близкую к 3 ГГц.

Сообщается, что релиз GeForce RTX 4090 ожидается осенью 2022 года. Между тем, выход моделей RTX 4080 и RTX 4070, по словам инсайдеров, может быть перенесен на следующий год.

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